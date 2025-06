El peronismo volteó la sesión del Senado bonaerense y Magario no habilita el palco de prensa

Tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner comenzó a circular el rumor entre el peronismo que se caía la sesión del Senado bonaerense . Mientras desde el oficialismo daban por sentado que no había sesión, fuentes consultadas por MDZ, en la oposición sostenían “que nadie había avisado formalmente", por lo que la sesión seguía en pie.

El primer indicio de que no iba a ver actividad en el recinto del Senado bonaerense fue que a primera hora se suspendió por mail; de manera unilateral, por decisión del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el camporista Emanuel Gonzales Santalla; la reunión que tenía como objeto dar el visto final a los pliegos de las vacantes judiciales enviadas por el ejecutivo provincial.

“Nosotros habíamos decidido no bajar a dar quorum, nos íbamos a quedar en zona esperando que el peronismo lo consiga”, afirmó en off un senador boina blanca. Que remarco “No estamos dispuestos a prestarnos al juego de su interna”.

Las autoridades del Senado bonaerense vuelven a restringir el accionar de la prensa.

Lo cierto es las autoridades del Senado bonaerense tenían desde el mediodía todo preparado para la “no” sesión. Hasta habían armado el corralito a la prensa en Pasos Perdidos, para que la sesión se pueda seguir por una pantalla de TV. Prohibiéndoles a los periodistas, nuevamente por orden de la vicegobernadora y titular del Senado de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario el ingreso al palco de prensa.

Es de destacar que, desde que Verónica Magario asumió en el 2019 la presidencia del Senado bonaerense, las sesiones en la Cámara Alta provincial “dejaron” de ser públicas. Por lo que ningún bonaerense puede acceder a los palcos a presenciar la actividad de los legisladores en el recinto, algo que siempre fue público en la casa de Leyes de la provincia de Buenos Aires. Por suerte en la Cámara de Diputados bonaerense no corren las restricciones impuestas por Verónica Magario a la prensa y a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Recinto cerrado y luces apagadas

La sesión estaba pautada para las 15 y los asesores de los diferentes bloques habían anticipado que la intención era llamar a los senadores al recinto, pedir un cuarto intermedio de media hora y posteriormente dar por caída la sesión del Senado bonaerense por falta de quorum.

Nada de eso ocurrió, ya que a la hora señalada no se abrió el recinto, no se prendieron las luces y mucho menos bajaron Verónica Magario y el resto de las autoridades del Senado bonaerense a hacer el “acting” de pedir un cuarto intermedio.

Por lo que algunos senadores, todos de la oposición, esperaron en cercanía del recinto sin poder ingresar a sus bancas algo más de la media hora estipulada para dar por caída la sesión “por abandono”, como dijo a este medio un senador amarillo presuroso en salir del Senado bonaerense antes de quedar enganchado en la manifestación que se estaba empezando a armar en apoyo a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza San Martín, frente a la Legislatura bonaerense.

Vale agregar que, en declaraciones periodísticas, Teresa García, presidenta del bloque de Senadores de Unión por la Patria había adelantado la movida de los senadores peronistas que, en solidaridad con la exvicepresidenta, habían resuelto no sesionar: “Hemos decidido como bloque suspender todo lo que tenga que ver con institucionalidad hasta que sepamos cuál va a ser el destino de Cristina en los próximos días.”

“Es por todo esto que no va a haber sesión, no va a haber comisiones. Nuestro bloque, no va a participar”, agrego Teresa García.

Da la sensación que la segunda Sesión ordinaria del año del Senado bonaerense está destinada a la postergación. La semana pasada por falta de quórum, el oficialismo no logro juntar las 24 voluntades, se cayó la sesión por la vuelta a las reelecciones indefinidas de los cargos legislativos provinciales y municipales; y este miércoles la ratificación de la Corte Suprema a la condena de Cristina Kirchner provoco la parálisis, hasta nuevo aviso en la Legislatura bonaerense.

Motivo por el cuál la designación de los jueces y fiscales que deben cubrir las vacantes en la justicia provincial; y el resto de los proyectos, aprobados en comisiones, que deben ser tratados en la Legislatura bonaerense deberán esperar a que los senadores y los diputados oficialistas se dignen a retomar la actividad legislativa, aceptando la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ratifico la condena de Cristina Kirchner.