Senado bonaerense: fracasó la sesión que iba a tratar las reelecciones indefinidas

El tratamiento iba a tener lugar en medio de un clima de hermetismo en el cuerpo legislativo dado el impedimento a la prensa para que acceda a cubrir el debate. Tras un cuarto intermedio, el PJ no logró el quórum para tratar el proyecto presentado por el legislador Luis Vivona, de Unión por la Ptra (UxP), que buscaba rehabilitar la reelección indefinida de legisladores bonaerenses, concejales y consejeros escolares

La sesión estaba prevista para las 15, no obstante, el proceso se extendió ante la falta de quórum para poder dar luz verde al proyecto. Cerca de las 15.30 se decidió pasar a un cuarto intermedio, y finalmente, luego de varias horas de negociación, pasadas las 18.20, Teresa García tomó la palabra para informar que no había quórum.

El peronismo logró aglutinar en las bancas a senadores alineados con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof, pero no contó con la presencia de la senadora massista Sofía Vannelli. El oficialismo contó con el apoyo de los "libertarios blue" y aún así no alcanzó el número de 24 presentes para dar inicio a la sesión, y quedó en las puertas del debate con 23.

Por otra parte, los Senadores de la UCR + Cambio Federal, PRO, Derecha Popular y LLA no bajaron al recinto. A ellos se sumó la senadora Sofìa Vannelli del massismo, que ya había adelantado su postura de no prestar quórum ni acompañar la iniciativa.

El titular del Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, manifestó su postura en contra del proyecto al sostener que “son iniciativas que contribuyen a alejar a la política de la gente. Las prioridades deberían estar en buscar soluciones a los grandes problemas que tiene la provincia en materia de inseguridad, educación y salud”.

La discusión supone un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo, ya que el proyecto Vivona llegó al recinto con el aval de los legisladores que responden a ese sector del peronismo, mientras que Kicillof puja por el que agrega a los jefes comunales a ese beneficio.

No reina el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, y el tratamiento de la reelección indefinida no fue una excepción. No obstante, el Senado avanzaba con un temario sobre tablas de múltiples proyectos como el del senador Sergio Raúl Vargas (Unión Renovación y Fe) para la creación de un consejo consultivo industrial, minero y de la producción, y varias iniciativas de carácter declarativo.