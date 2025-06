Axel Kicillof y los Kirchner, sin diálogo y amenazantes: la posibilidad de una fractura peronista en Buenos Aires ya está en la mesa

La anécdota tiene que ver con que el jefe provincial consideraba una “pérdida de tiempo” este tipo de reuniones, a diferencia de quienes participan en política consideran “crucial”. Axel Kicillof no creía en este sistema de “escuchar, preguntar, exponer” que cada tertulia trae aparejada. Finalmente, cedió, complacido parece, a lo que los intendentes y sus dirigentes le pedían. Más cercanía y afinidad.

La ex presidenta confirmó lo que todos suponían que haría y que había inferido en infinidad de ocasiones en los últimos dos meses. Que se iba a presentar como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, la región más fiel a sus ideas. Con esa movida, anticipada extraordinariamente, ya que ella siempre decidió sobre el filo del cierre de las listas, puso en crisis la idea del dominio que ya dejaban correr intendentes y funcionarios cercanos al gobernador y a su Movimiento Derecho al Futuro. Además, lanzó su candidatura sin pedirle permiso u opinión a nadie, como si nada estuviese pasando desde hace dos años a esta parte en lo que fue Unión por la Patria.

Kicillof invitó a un puñado de jefes comunales a los que recibió junto con varios de sus funcionarios de confianza. Por supuesto no estuvo presente Daniela Vilar, quien sí participó del encuentro en el que fue protagonista Máximo Kirchner este fin de semana en Moreno junto con la intendenta Mariel Fernández, del Movimiento Evita.

Esa ambigüedad molesta en algunos “sponsors” del Movimiento kicillofista. “Cómo puede ser que todavía no se haya desecho de los ministros que le hacen campaña en contra”, dijo uno de los más fuertes militantes por la ruptura. “Si no castigás, nadie te cree que vas a lastimar”, insiste. Estos dirigentes, que se abarrotaban para hablar en off, luego de las 23.00 habrían perdido los celulares.

La reunión fue convocada para analizar lo que consideraron un “actazo”. El gobernador les agradeció la convocatoria que hubo para la actividad del sábado pasado en el predio de UPCN en Los Hornos, aunque a muchos de los presentes no le pareció demasiado importante, teniendo en cuenta “lo que movilizábamos hasta hace unos años atrás”.

“La gente no tiene ganas de acompañarnos a actos así. Gracias que aún nos van a votar si los vamos a buscar”, le confesó uno de los comensales del mediodía platense. “No hay pasión ni alegría. Es todo por obligación, como a reglamento”, le confió a MDZ otro de los comensales. “No es que no lo quieran a Axel. Todo lo contrario. Los nuestros lo bancan, se preguntan por qué Cristina no lo pone directamente, pero después, en el día a día, todo es muy difícil”.

La búsqueda de musculatura política y de identidad frente a lo que estaba consolidado es uno de los atributos ya conseguidos. “Puede ser que no haya sido una movilización como las de antes, pero en este momento abúlico y de mucha incredulidad, que hayan ido los que fueron ya es un montón”, se entusiasmó uno de los protagonistas del encuentro porque su palabra no pasa desapercibida.

WhatsApp Image 2025-06-02 at 18.03.07.jpeg Máximo, el sábado, con el Movimiento Evita en Moreno. Mariel Fernández y Leonardo Grosso más la ministra de Kicillof, Daniela Villar

Axel Kicillof, más seguro

Con casi medio centenar de intendentes, todas las centrales obreras y partidos afines al kirchnerismo de antaño en su Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof ya puede sentirse más seguro a la hora de imponer nuevas condiciones de discusión con Cristina Fernández de Kirchner, quien a pesar de decir que pretende la unidad política con su antiguo pupilo, sigue tercerizando su relación a través de su hijo, Máximo.

El conductor de La Cámpora y presidente legal del Partido Justicialista estuvo en Moreno, casi en paralelo del acto que se realizaba en La Plata. Acompañado por la intendenta Fernández y el ex diputado nacional Leonardo Grosso, Kirchner organizó un encuentro relacionado con el medio ambiente, de ahí que participó Villar, la ministra provincial, relacionada con el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín.

“Es toda una locura”, le comentó a MDZ uno de los que participó de la reunión en la reserva natural Roggero. “Máximo habla de unidad, se preocupa porque del otro lado no lo atienden”, dijo, resignada, la fuente consultada. El hijo de los dos presidentes no les había informado de que la ex presidenta iba a decir, este lunes por la noche, que sería candidata.

Desde ambos sectores “están haciendo una competencia de pirómanos”, le dijo un encumbrado operador del Frente Renovador, que no sabe cómo hacerles entender de la importancia de la unidad. “Ya todos se ven derrotados. Entonces, arman como si no necesitaran los unos de los otros”, confesó.

Por las dudas, cerca de la expresidenta analizan todo. Desde la ruptura hasta la unidad a cualquier costo. “Tenemos que estar cerca del oficialismo”, se contentan. En el Instituto Patria ya descartan un “desastre electoral”. Distinta mirada tienen alrededor del gobernador. “Si ganamos septiembre, octubre también se puede”, se entusiasman. Pero ya advierten que las condiciones de la negociación con el kirchnerismo “ya no serán como las que soportamos hasta ahora”.

Ojeando la posibilidad de una tercera vía, mínima, pero con varios intendentes “no alineados”, Juan Schiaretti iniciará su recorrido por el Conurbano. Este martes estará en la Universidad de Morón, con Pablo Navarro, ex funcionario provincial, como moderador. El miércoles pasará por Tigre para juntarse con Julio Zamora, Guillermo Britos y Juan Zabaletta, todos con buen diálogo con Fernando Gray, Joaquín De la Torre, la familia Passaglia, de San Nicolás, y una nunca exacta cantidad de intendentes radicales del interior provincial.