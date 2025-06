Cristina Kirchner prepara el teléfono para hablar con Axel Kicillof a la espera de un encuentro cara a cara

La confirmación de la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires pateó nuevamente el avispero peronista y revivió las diferencias con Axel Kicillof . En ese contexto, se acelera el acercamiento entre ambos dirigentes que no se reúnen cara a cara desde octubre del año pasado.

"Primero va a haber una llamada telefónica de coordinación, y después se verá", deslizaron a MDZ desde el Instituto Patria. Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las más cercanas a Cristina Kirchner dijo este martes: "Ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel, o lo hizo o lo hará durante el día de hoy”.