Elecciones del PJ: después de reunirse con Cristina Kirchner, Mariel Fernández se subió al ring electoral

Una nueva postulante se anotó en la carrera por la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández , comenzó la engorrosa búsqueda de avales para presidir el órgano partidario que hasta diciembre de 2025 estuvo a cargo de Máximo Kirchner.

Con un partido subsumido en la pelea interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner , la intendenta de Moreno se propone ir por fuera de esa discusión y poner en marcha el PJ bonaerense, que, al igual que el resto del peronismo, quedó tambaleante luego de la victoria de Javier Milei en 2025.

El sábado por la tarde, Fernández estuvo en San José 1111 reunida con Cristina Kirchner . Allí hablaron de la situación actual del partido y, una vez más, coincidieron en que “la ruptura solo va a beneficiar al Gobierno” y que “lo mejor es ir en una lista de unidad” en las próximas elecciones del PJ bonaerense, que serán el 15 de marzo.

Quizás estas dos premisas sean lo único que hoy mantiene un hilo —cada vez más deshilachado— entre el campamento cristinista y el de Axel Kicillof, dentro del peronismo. Nadie quiere ir por separado, aunque por lo bajo, en los dos sectores hay operadores tanteando en cada municipio y sección electoral un potencial escenario de ruptura. “Por ahora no le sirve a nadie”, analizó un dirigente del justicialismo.

En este escenario, la apuesta de la militante del Movimiento Evita que gobierna Moreno es “sintetizar una unidad y oxigenar el partido”. Cuenta con buenos canales de comunicación entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera Kicillof. Para estos últimos, que reclaman mayor participación de los intendentes en la toma de decisiones del partido, la llegada de Fernández puede abrir un nuevo escenario.

Sin embargo, se trata de una dirigente que no viene de una construcción orgánica dentro del partido ni responde al aparato de los intendentes del conurbano que quiere acaparar el gobernador Kicillof.

“El MDF sabe que Mariel no es La Cámpora ni el cristinismo; ella viene de otra construcción”, comentó a MDZ una fuente cercana a Fernández. Y, a la vez, remarcó que “tiene contacto directo con el gobernador y con Cristina”.

máximo kirchner en moreno Máximo Kirchner en Moreno, con la intendenta Mariel Fernández, Leonardo Grosso y la ministra de Kicillof, Daniela Villar

Fernández confirmó su decisión de competir luego de reunirse con Cristina Kirchner. Allí se comunicó con su equipo para empezar con la búsqueda de los avales. Los postulantes deben reunir avales en al menos cinco de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. En cada una de esas secciones, tienen que presentar firmas en al menos la mitad de sus municipios y, en cada distrito, alcanzar como mínimo el 2% del padrón de afiliados.

“Cristina no le va a decir a nadie que sea o que no sea candidato a nada”, señaló una fuente cercana a la expresidenta. “Ella, en todo caso, va a escuchar a todos y tratar de articular dentro de lo posible para que haya unidad, pero nadie va a tener la chapa ni el veto de ella”, agregó.

Mientras tanto, las postulaciones de nombres siguen. El entorno del gobernador empuja a su vice, Verónica Magario, mientras que Federico Otermín parece ser el intendente impulsado por Máximo Kirchner para llegar a ese lugar, al que todos quieren ir unidos, pero sin ceder demasiado.