Javier Milei visitó una mítica heladería en su gira por Mar del Plata: "El mejor helado por lejos"

En la antesala de La Derecha Fest, Javier Milei recorrió la planta de Lucciano’s en Mar del Plata. Cómo sigue su agenda en la ciudad.

En la previa de la Derecha Fest, el presidente Javier Milei visitó hoy la fábrica de la heladería Lucciano’s en Mar del Plata y expresó que el país “tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”.

En medio de su recorrida por la ciudad costera, el mandatario recorrió la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, en el Parque Industrial General Savio, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei en Mar del Plata Javier Milei en Mar del Plata. Noticias Argentinas El cronograma de Javier Milei en Mar del Plata este martes Tras iniciar el “Tour de la Gratitud” este lunes en Güemes y Avellaneda, el Presidente asistirá a las 21 al espectáculo ‘Fátima Universal’, de Fátima Florez, en el Teatro Rozy, donde se espera que la acompañe con un show musical.

A la medianoche asistirá al Balneario Horizonte para formar parte del cierre de La Derecha Fest, el encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa, donde se reunirá con parte de su electorado, con entrada gratuita.