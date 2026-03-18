El Gobierno elimina restricciones para patentar medicamentos y alinea la propiedad intelectual con EE. UU.
Mediante una resolución conjunta, se derogó el esquema de 2012 que limitaba las patentes farmacéuticas.
En un movimiento estratégico para la industria farmacéutica y las relaciones bilaterales, el Gobierno de Javier Milei derogó este miércoles las restricciones que regían desde 2012 para el patentamiento de medicamentos en Argentina. A través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Economía, junto al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se eliminó el "decálogo" de pautas técnicas que, según el oficialismo, funcionaba como una barrera para la innovación y el derecho de propiedad.
El INPI recupera la facultad de decidir "caso por caso"
La normativa, firmada por los ministros Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y el titular del INPI, Carlos María Gallo, deja sin efecto las pautas de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde hace 14 años.
A partir de ahora, el INPI será el único organismo encargado de determinar la procedencia de cada solicitud de forma individual y conforme a la ley, eliminando los condicionamientos previos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que la medida termina con un "atentado contra el derecho de propiedad" que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país.
Impacto en el mercado local y productos vigentes
Un punto central de la nueva resolución busca llevar tranquilidad a los laboratorios que ya comercializan fármacos en el país. La norma establece que:
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Sin efecto retroactivo: Los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados.
Continuidad garantizada: Los titulares de nuevas patentes no tendrán derecho a impedir la comercialización de productos ya existentes ni a exigir una retribución por ellos.
Estándares internacionales: Argentina se alinea con las normativas de propiedad intelectual de sus principales socios comerciales.
El acuerdo con Estados Unidos y la industria farmacéutica
Sturzenegger enmarcó esta decisión dentro de las negociaciones bilaterales con Washington. Según el funcionario, esta "normalización" de la propiedad intelectual es la contraparte necesaria para un acuerdo que permitiría a la industria farmacéutica argentina ingresar plenamente al mercado doméstico de Estados Unidos.
"Con la derogación, Argentina se alinea con los estándares internacionales que respetan todos nuestros socios comerciales", señaló el ministro en su cuenta de X, subrayando que las restricciones eliminadas "no existen en ningún otro país del mundo".
Hacia una mayor oferta de terapias innovadoras
Para el Gobierno, el esquema anterior hacía "casi imposible" obtener una patente en el país, lo que desincentivaba la inversión de laboratorios internacionales en Argentina. Con este cambio de paradigma, se espera que nuevas drogas y tratamientos de última generación lleguen al mercado local de forma más ágil, fomentando la competencia y el respeto por la investigación y el desarrollo (I+D) en el sector salud.