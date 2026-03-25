El Gobierno aprobó el financiamiento para terminar la obra de la doble vía del Este

El Gobierno de Mendoza aprobó el financiamiento para terminar la doble vía del Este que consiste en la tercera etapa de la ruta que conecta Rivadavia, Junín y San Martín. El proyecto se encuentra en pleno proceso de licitación y 14 empresas compiten por la ejecución de la obra que cuenta con un presupuesto de $27.150 millones.

A través del decreto Nº 400, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó el convenio específico para la asignación de recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para la ejecución de la obra de la doble vía del Este.

Entre los fundamentos del acuerdo se resalta que es una iniciativa claramente beneficiosa para la Zona Este de Mendoza, destacándose por su aporte directo a la mejora de la conectividad, la seguridad y el desarrollo regional.

“El proyecto demuestra una visión estratégica, ya que responde a necesidades reales y actuales de una región con importante crecimiento demográfico y actividad agroindustrial”, expresa el decreto de asignación de fondos.

Asimismo, detallan que la obra propuesta consiste en la construcción de una autopista moderna, segura y equipada con infraestructura complementaria que permite resolver problemas históricos vinculados a congestión, demoras y riesgos viales, ofreciendo una alternativa de circulación eficiente tanto para vehículos particulares como para el transporte de cargas.

doble-via-del-este LA obra sobre la ruta que se extiende desde Rivadavia a la Ruta 7. Gobierno de Mendoza

Cuáles son las 14 empresas que compiten por la obra

El primer tramo de la Doble Vía del Este fue inaugurado en 2025 y la segunda etapa se encuentra en ejecución. El tercer tramo fue licitado y actualmente se encuentran en evaluación las 10 propuestas de empresas interesadas en terminar la autopista.

La obra se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el Carril Centro, en Junín; hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, completando una traza total de 12 kilómetros desde calle Falucho, en Rivadavia, donde se inició la primera etapa.

Al igual que en los tramos anteriores, se trata de una doble vía con dos carriles por mano, que contará con iluminación LED central, separadores tipo New Jersey, barandas metálicas, calles colectoras, demarcación vial, señalización vertical y obras destinadas a la canalización del riego agrícola.

El proyecto también prevé la construcción de un puente sobre el cruce ferroviario y cuatro rotondas o retornos en las intersecciones de los carriles 9 de Julio, Alto Verde y Espejo, en Ruta Provincial 50.

En el marco de la licitación se presentaron 10 ofertas realizadas por 14 empresas, ya que algunas hicieron propuestas a través de uniones transitorias.

Estas son las oferentes: