La Justicia obligó al Gobierno a girar $590 millones para que no cierre el Banco Nacional de Datos Genéticos

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla , dio por terminada la batalla judicial por el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos . La Casa Rosada cedió y deberá destinar fondos de urgencia para evitar la parálisis total de un organismo clave en las causas de lesa humanidad.

La tensión estalló cuando los fiscales de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños detectaron que el Banco Nacional de Datos Genéticos caminaba directo al colapso operativo.

Al revisar los papeles, saltó un dato que encendió las alarmas: mediante la Ley de Presupuesto Nacional descubrieron que para el organismo apenas se había aprobado el 55,96% del monto presupuestado para el año en curso.

La motosierra de Milei había dejado al Banco Nacional de Datos Genéticos en una encerrona administrativa impracticable. Con las cuentas en rojo, la propia Directora General Técnica del organismo, Dra. Mariana Herrera Piñero, advirtió por escrito a la Fiscalía General de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado sobre el impacto político y judicial del recorte presupuestario del gobierno nacional, señalando que “la situación descripta impacta de manera directa en la posibilidad de los tribunales de avanzar en la resolución de dichas causas”. Sin plata, las pericias de ADN en la búsqueda de nietos apropiados quedaban congeladas.

El peligro de perder las muestras de ADN por la falta de recursos

El expediente judicial expone detalles que rozan el absurdo cotidiano de la burocracia estatal. La falta de fondos no solo implica frenar investigaciones de altísima sensibilidad, sino la imposibilidad de pagar la luz, el agua o la seguridad del edificio de un ente que custodia información sensible desde hace casi cuarenta años.

En sus informes a la Justicia, las autoridades del laboratorio técnico fueron tajantes al explicar el riesgo de desfinanciar los servicios de bioseguridad y mantenimiento básico. Según los textuales del fallo, se alertó que “prescindir de estos servicios genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas (sangre, hisopados bucal, restos cadavéricos, etc.)”.

El conflicto escaló al punto en que la dirección notificó a los jueces federales que se debían suspender las tomas de muestras en el interior del país porque no había pesos ni para los viáticos.

Una cautelar incómoda y los millones que aparecieron bajo presión

Ante el peligro inminente de apagón biológico, el titular del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, Dr. Alejo Ramos Padilla; el 14 de mayo dicto de 2026 una medida cautelar interina que obligó a mover los hilos de la Jefatura de Gabinete.

La medida cautelar tuvo un efecto inmediato. Frente a la posibilidad de una sanción o de un costo político altísimo por la parálisis del Banco Nacional de Datos Genéticos, los funcionarios nacionales se sentaron a negociar a contrarreloj.

La resolución definitiva- dada a conocer a última hora de la tarde del martes 26 de mayo- del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata confirma el desembolso que destrabó el conflicto.

El Magistrado Federal detalló que “la compensación presupuestaria por la suma de $590.000.000, conjuntamente con las gentes vinculadas con la disponibilidad de cuota de compromiso y devengado— han permitido superar la situación de urgencia”.

La billetera del Estado apareció cuando la lapicera de los tribunales amenazó con romper la calma de los despachos oficiales.

Parches de caja para un debate de fondo que sigue abierto

Con los 590 millones de pesos ya asignados y el compromiso de flujo de fondos para lo que queda del año, Ramos Padilla resolvió “dar por finalizada la intervención de este Tribunal en el marco del presente incidente cautelar”.

Al menos por ahora, los reactivos químicos están garantizados y las heladeras con material biológico seguirán encendidas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La resolución del Juez Federal platense, Alejo Ramos Padilla, pone en una posición incómoda al relato del déficit cero estricto del gobierno de Javier Milei; demostrando que la Justicia mantiene una frontera clara cuando el ajuste roza los compromisos internacionales del Estado.

Sin embargo, la intervención de la justicia deja una advertencia al gobierno nacional. Si bien el tribunal archivó el incidente “sin perjuicio de las acciones y planteos que pudieran corresponder frente al eventual incumplimiento de los compromisos asumidos” y el ejecutivo nacional logró desactivar la bomba judicial de la semana. Se sentó un precedente, avisándole a Milei que la motosierra tiene un límite.