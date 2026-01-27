Estatales lanzaron un paro para el día que se trate la reforma laboral y gremios K piensan anunciarlo mañana

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) y otros gremios estatales anunciaron este martes que realizarán un paro de actividades el día que el Gobierno logre convocar a sesión en el Congreso para tratar el proyecto de reforma laboral.

Lo dispusieron luego de llevar adelante una cumbre sindical en las últimas horas. El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar , lo informó en redes sociales. La fecha tentativa que manejan los libertarios para el debate en el Senado es el 11 de febrero.

Luego del encuentro que ATE realizó en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, Aguiar, sostuvo que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada".

"Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores", dijo Aguiar.

Sobre las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli , ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales, el dirigente estatal apuntó que “muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede".

"Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Para Aguiar, “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”.

Además de ATE, participaron de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.

Gremios K se reúnen mañana y se sumarían a los paros

Rodolfo Aguiar reunido con Abel Furlán Rodolfo Aguiar reunido con Abel Furlán

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, recibirá nuevamente este miércoles a dirigentes de los gremios más combativos de la CGT que exigen a la conducción una postura más dura contra el proyecto de reforma laboral.

El encuentro está previsto para las 16 en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde volverán a asistir referentes de más de una veintena de sindicatos, como Luz y Fuerza; Aceiteros; Personal Aeronáutico (APA); Pilotos (APLA); Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales, Mineros y Gráficos, entre otros.

La posibilidad más concreta es que confirmen también un paro para el día del debate en el recinto, además de una movilización.

En la cúpula de la CGT apuntan contra Furlán, a quien critican por “lanzarse solo” y le atribuyen esta jugada por “querer presentarse de la mejor manera para las elecciones de su gremio en marzo”. De igual modo, la central obrera mantiene su rechazo al proyecto oficial, aunque intenta lograr consensos en el Congreso para realizar modificaciones del texto, “en favor de los trabajadores”.