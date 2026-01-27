El peronismo lanzó su propia reforma laboral y se diferencia por completo del proyecto del Gobierno

En días en los cuales el Gobierno define votos claves en el Congreso para el tratamiento de sesiones extraordinarias, el peronismo presentó su propio proyecto de reforma laboral , el cual buscará rivalizar con el texto que lanzó la Casa Rosada.

Se trata de una iniciativa con profundas diferencias a la elaboración del expediente que viene tejiendo La Libertad Avanza.

“Siete propuestas para el Siglo XXI”, titula el interbloque de diputados y senadores K, que buscan una modernización “a favor del trabajador”.

“Con la excusa de una supuesta modernización, el proyecto del gobierno nacional no sólo no innova sino que pretende, una vez más, regresar al siglo XIX”, apuntó el bloque opositor, que en sus consideraciones de su proyecto criticó el proyecto violeta.

“Busca destruir el derecho laboral para reemplazarlo por el civil y comercial donde no se reconoce la asimetría de poder. Busca destruir el derecho a huelga para reemplazarlo por el Código Penal. El proyecto del gobierno no solo no promueve la formalidad laboral, disolviendo la frontera entre trabajo formal e informal, sino que, por el contrario, universaliza la precariedad”, enumeraron.

Para el kirchnerismo, el oficialismo pretende “extender la jornada hasta las 12 horas diarias sin el pago correspondiente de horas extra”. “¡Dicen que vienen a modernizar el mundo del trabajo y quieren hacernos volver a discutir la jornada de 8 horas!”, agregaron.

El proyecto, que cuenta con la firma principal de la exministra de Trabajo y actual diputada Raquel "Kelly" Olmos, que esta semana habló con MDZ, propone, entre otros temas que los acuerdos paritarios se homologuen automáticamente sin la intervención del Gobierno, que se reduzca la jornada laboral y que las indemnizaciones solo se puedan saldar en un pago, por intermedio de un sistema de financiamiento.

La letra chica del proyecto del peronismo

RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIAAUTOMÁTICA DE ACUERDOS COLECTIVOS DERIVADOS

La negociación colectiva, nacional y por actividad, es la que empareja la cancha y mejor garantiza un equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores. Proponemos que la homologación de los acuerdos entre las partes sea automática y entre en vigencia mediante la registración y publicación.

RÉGIMEN DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL Y PROTECCIÓN DE LA CRIANZA

Para las personas gestantes, 30 días previos al parto y 90 días posteriores. Para personas no gestantes, los 2 días actuales de paternidad pasan a ser 30 días corridos.

Derogar el actual sistema de excedencia por otro de cuidado compartido por el periodo en que el niño o niña alcanza el primer año de edad, a cargo del sistema de seguridad social, con la opción por esquemas de trabajo híbrido o jornadas reducidas, sin incrementar el costo laboral para el empleador y evitando el sesgo de género.

FINANCIAMIENTO BANCARIO DE INDEMNIZACIONES LABORALES

Proponemos que el sector financiero intervenga a través del Banco Nación para garantizar el derecho de las y los trabajadores a recibir lo que les corresponde en una sola cuota ofreciéndoles a los empleadores un mecanismo de financiamiento genuino.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Proponemos una reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales.

La reducción de la jornada no solo beneficia la salud física y mental de las trabajadoras y los trabajadores, permitiendo una mejor dinámica familiar, sino que además incentiva la reorganización productiva empresarial y tiene el potencial de redistribuir el empleo existente.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Buscamos dotar al Estado de herramientas ágiles y contundentes para combatir el trabajo no registrado en esta nueva era digital.

Reconocer a las asociaciones sindicales como colaboradoras de la inspección del trabajo. Facultar a la autoridad de inspección a proceder a la inscripción inmediata, provisional y de oficio de todo trabajador o trabajadora que no cuente con la debida registración.

SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Queremos la creación de los Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención de Riesgos institucionaliza el diálogo social.

No se trata de quitarle al empleador su facultad de dirección, sino de enriquecerla con el saber práctico de los trabajadores. La prevención no se hace “para” los trabajadores, sino “con” los trabajadores. Nadie conoce mejor los riesgos, los ritmos y las exigencias del puesto de trabajo que quien pone el cuerpo todos los días en la línea de producción, en la oficina o en la atención al público. La ley abarca tanto al sector privado como al Sector Público Nacional, reconociendo que el Estado debe ser el primer empleador en dar el ejemplo.

RÉGIMEN ESTATUTARIO DE REGULACIÓN DEL TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES

Proponemos prever que las trabajadoras y trabajadores en plataformas digitales tengan todos los derechos y opciones de la relación laboral.

Articular medidas para que se garantice su acceso a la salud y a la organización gremial.

Establecer que las plataformas digitales operen con transparencia algorítmica.

REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IMPULSAR EL EMPLEO ASALARIADO FORMAL PRIVADO

Hicimos un proyecto de desgravación de aportes patronales que impacta fundamentalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME). Esto representa solo un 0,6% de pérdida de recaudación para el ANSES, y es fácilmente recuperable con el incremento de la formalidad.

Es una propuesta modernizadora y progresiva que busca cambiar la naturaleza regresiva de las contribuciones patronales vigentes, que no distinguen entre los tamaños de las empresas y sus realidades productivas.