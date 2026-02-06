Vuelta a clases: llega a Las Heras una feria escolar gigante con muy buenos precios

Los padres mendocinos ya tienen agenda para la feria escolar de Las Heras pensando en la vuelta a clases.

La Municipalidad de Las Heras confirmó la Gran Feria Escolar “Regreso a Clases ”, una iniciativa que responde a la demanda de opciones económicas y variadas de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026. Los detalles de los días que se realizará, la hora y también el lugar en el que se va a desarrollar el evento.

Con una participación récord de más de 150 emprendedores, desde la comuna remarcaron que el evento se consolida como el más importante de su tipo en el Gran Mendoza.

Será clave para los padres que buscan los mejores precios más accesibles pensando en la vuelta a clases de sus hijos. Las clases comenzarán, al menos en Mendoza, el miércoles 25 de febrero.

La feria escolar que llega a Las Heras: dónde y cuándo será La feria ofrece una amplia diversidad de productos escolares, calzado e indumentaria con valores que se destacan por ser los más competitivos del mercado.

La feria se desarrollará los días 23, 24, 27 y 28 de febrero, desde las 10 horas en el Predio Los Pescadores.