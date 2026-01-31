Atención: cuándo empiezan las clases en cada provincia de Argentina

El calendario 2026 ya definió el inicio de clases en cada provincia de Argentina, con arranques escalonados entre febrero y marzo y receso de invierno por jurisdicción.

Con febrero a la vuelta de la esquina, la pregunta que más aparece en las familias es directa: cuándo empiezan las clases en cada provincia. No es un detalle menor, porque de esa fecha dependen compras, guardapolvos, útiles, organización del trabajo y hasta la logística diaria de cada casa.

El calendario escolar 2026 ya fija el punto de partida del ciclo lectivo en todo el país, pero no hay un único día: cada jurisdicción define su esquema. Aun así, el mapa general es claro: la mayor parte del país inicia las clases el 2 de marzo, mientras que un grupo de provincias y la Ciudad adelantan el arranque para febrero. Más abajo, además, queda ordenado el receso de invierno para evitar la confusión de tener demasiados números juntos.

En todos los casos, más allá de las fechas puntuales, el objetivo común es cumplir con el piso de 190 días de clases efectivos, tal como se acordó a nivel federal para el ciclo lectivo 2026.