Reporte: por la tormenta, Defensa Civil tuvo casi 500 actuaciones

El saldo de la tormenta del viernes dejó una gran cantidad de complicaciones. Cuál fue el departamento más afectado.

La impactante tormenta registrada este viernes en distintos puntos de Mendoza dejó un saldo significativo de intervenciones por parte de Defensa Civil, que debió realizar casi 500 actuaciones por anegamientos, caída de árboles, postes y daños estructurales. El fenómeno afectó tanto a zonas urbanas como rurales de toda la provincia.

De acuerdo al relevamiento, San Martín fue el departamento más afectado, con un total de 131 intervenciones. Allí se registraron intensas precipitaciones y granizo en la zona de Nueva California, lo que generó la caída de más de 100 árboles y ramas, derrumbes de techos, postes y cables caídos, además de viviendas inundadas.

Otras localidades también concentraron un número elevado de trabajos. En Tupungato se contabilizaron 81 intervenciones, principalmente por más de 60 casas inundadas, la caída de árboles y el rescate de una mujer en una crecida de río. Godoy Cruz sumó 72 casos, con árboles y ramas caídas, cables cortados y desbordes cloacales, mientras que Guaymallén alcanzó 52 actuaciones, mayormente por viviendas inundadas y daños en la vía pública.

Impacto de la tormenta en toda la provincia El impacto del temporal también se sintió en Capital, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, donde se reportaron entre 20 y 38 intervenciones por caída de árboles, postes, derrumbes de techos y casas afectadas por el ingreso de agua. En Lavalle se registraron problemas eléctricos y anegamientos, mientras que en Rivadavia y Santa Rosa las labores fueron menores, aunque igualmente vinculadas a árboles caídos y viviendas comprometidas.

En el sur provincial, San Rafael acumuló 18 intervenciones, principalmente por postes y cables dañados, mientras que en Tunuyán se reportaron crecidas de ríos y badenes, con algunas caídas de árboles. Junín, en tanto, tuvo una sola actuación puntual por un árbol caído.