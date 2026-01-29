Incendios en la Patagonia: el Gobierno atendió el pedido de los gobernadores y enviará $100.000 millones

En medio de los incendios que afectan a la Patagonia y tras la presión de los gobernadores del sur, el Gobierno nacional oficializó el envío de más de $100.000 millones.

Los incendios activos en la Patagonia se instalaron en el centro de la agenda nacional debido a su magnitud, la extensión territorial afectada y la persistencia de los focos ígneos durante las últimas semanas. En ese contexto, el Gobierno nacional evalúa impulsar la declaración de la Emergencia Ígnea en el Congreso, una medida reclamada con fuerza por los gobernadores patagónicos, quienes incluso consideran la posibilidad de que se concrete mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El Gobierno atiende los pedidos y envía el dinero Mientras se define la estrategia política, este jueves a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, que establece un refuerzo clave en el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

La normativa dispone una asignación total de $100.810.319.998,50 para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado. En total, 1.062 entidades recibirán $94.924.971,75 cada una, fondos que estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales de protección personal, indumentaria específica, herramientas operativas y al mantenimiento de los recursos utilizados en la lucha contra el fuego y tareas de protección civil.

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE Asimismo, las entidades de segundo grado, correspondientes a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93, monto que será distribuido de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas informadas por cada federación. Estos recursos se utilizarán para gastos de funcionamiento, representación institucional y el cumplimiento de obligaciones legales.

La resolución también asigna una suma adicional de $7.754.639.995,93 destinada específicamente a programas de capacitación para bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, en línea con lo establecido por la Ley Nacional N° 25.054, que regula el sistema de financiamiento del sector.