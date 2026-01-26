Fuego sin control en el Parque Nacional Los Alerces: cuáles son los nuevos focos de incendio

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces , en la provincia de Chubut , continúa sin dar tregua y ya afecta más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones.

A más de un mes y medio del inicio del fuego, las condiciones meteorológicas adversas provocaron la reactivación de al menos tres focos en las últimas horas. De acuerdo con las autoridades, el fuego volvió a activarse debido a los fuertes vientos registrados en la región y a las elevadas temperaturas.

Uno de los focos activos se localiza en la zona de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces , donde ya se habían realizado tareas previas de control.

Otro de los focos de incendio se registró en la zona de Cholila , por lo que Vialidad dispuso el cierre de la Ruta Provincial N°71 , en el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la localidad, debido a la proximidad del fuego con el trazado vial y el riesgo de propagación.

Asimismo, se registró otro foco en el perímetro de Villa Lago Rivadavia, en el departamento de Cushamen, de acuerdo con el comunicado del equipo de Manejo del Fuego de Chubut. Además, señalaron que las llamas en Puerto Patriada y El Hoyo fueron contenidas en un 85%.

El operativo de contención continúa con más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos y equipos de apoyo. Las tareas son coordinadas por distintos organismos nacionales y provinciales, incluyendo la Administración de Parques Nacionales (APN), que recientemente intervino el parque con el objetivo de regularizar su funcionamiento operativo, institucional y administrativo en el marco de la emergencia ígnea.

incendios-Chubut

La ola de calor complicaría el control de los incendios

La situación se ve agravada por las previsiones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se esperan temperaturas máximas de hasta 21 grados con algunas lluvias aisladas, lo que podría brindar un alivio momentáneo. No obstante, para el martes se pronostican ráfagas de viento de hasta 70 km/h durante la tarde, lo que representa un factor de riesgo significativo para la expansión del fuego.

Además, para el cierre de la semana, el SMN emitió una alerta por aumento de temperaturas. En ese sentido, se esperan máximas de 31 y 32 grados para el jueves y viernes, lo que podría generar nuevas complicaciones en las tareas de control.