Las lloviznas en Chubut no alcanzaron a frenar incendios en la peor sequía en 60 años

Aunque se registraron precipitaciones y se esperan más lluvias, los incendios en Chubut siguen activos y el Gobierno advierte sobre la peor sequía en décadas.

Las lluvias registradas en las últimas horas en Chubut no alcanzan para controlar los incendios que continúan activos en distintos puntos de la provincia.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas en Chubut y las lluvias previstas para este jueves y comienzos de la próxima semana no alcanzan para controlar los incendios que continúan activos en distintos puntos de la provincia. Los focos más preocupantes se concentran en la zona de Villa Lago Rivadavia y dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Tras un recrudecimiento del fuego ocurrido este miércoles, el gobernador Ignacio Torres advirtió sobre la gravedad del escenario climático y pidió no minimizar la situación. En declaraciones a medios nacionales, remarcó que la provincia atraviesa el período de sequía más severo desde 1965.

El mandatario detalló que actualmente operan 16 aeronaves en tareas de combate aéreo, con un foco que presenta mayor contención en Villa Lago Rivadavia y otro, dentro del parque nacional, cuyo origen habría sido una tormenta eléctrica. A esto se suma el despliegue de unos 150 brigadistas provenientes no solo de Chubut, sino también del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de provincias como Río Negro, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.

Incendios activos en Chubut a pesar de las lluvias Las lluvias anunciadas finalmente se produjeron pasado el mediodía del jueves, aunque con un caudal menor al esperado. Desde los equipos de emergencia indicaron que las condiciones aún no son suficientes para lograr un avance decisivo. El subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, explicó en declaraciones radiales que las precipitaciones fueron escasas y que, aunque la temperatura bajó respecto del día anterior, el calor sigue siendo un factor que dificulta el trabajo.

Según precisó, el uso de los medios aéreos depende de ventanas climáticas muy cortas, por lo que cada mejora momentánea resulta clave para coordinar estrategias y optimizar los recursos disponibles en el combate contra el fuego.