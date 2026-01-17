El viento complica el combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces , en la provincia de Chubut, continúa activo y condicionado por factores climáticos adversos, principalmente el viento , que dificulta las tareas en terreno y favorece la propagación del fuego en laderas y cañadones.

Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), más de 170 combatientes trabajan en la primera línea del operativo, apoyados por personal técnico y logístico, en un despliegue que alcanza a más de 230 personas en total. Las tareas se desarrollan en seis sectores del área protegida, bajo una estrategia que prioriza la protección de la vida y los bienes de la población.

Durante la jornada del viernes se registraron ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, lo que elevó nuevamente el índice de peligro de incendios y generó focos secundarios y reactivaciones del fuego. No obstante, se produjeron precipitaciones en la zona del Lago Menéndez, lo que permitió mejorar las condiciones de trabajo en ese sector puntual.

El combate del incendio se desarrolla bajo un comando unificado entre la APN, la Provincia del Chubut y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con el objetivo de optimizar la toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos disponibles.

En los momentos en que las condiciones meteorológicas lo permitieron, operaron seis helicópteros —tres del Ejército Argentino, uno contratado por Parques Nacionales y dos aportados por la AFE— y dos aviones hidrantes. Parte de estos medios aéreos provienen de la CONAF de la República de Chile, como resultado de la gestión internacional coordinada por la AFE. Además, está previsto que se sume un avión hidrante anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut.

En paralelo, se utilizan drones para el monitoreo aéreo, detección de focos de calor y apoyo en la planificación de las acciones en terreno. Las brigadas continúan con tareas de ataque directo, construcción de líneas de defensa, enfriamiento del perímetro y control de puntos calientes detectados durante los relevamientos.

Restricciones y recomendaciones a la población

Las autoridades informaron que la Ruta Provincial 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se solicita especial precaución en el sector de Bahía Rosales, debido al ingreso y egreso constante de vehículos vinculados a la operación del helipuerto.

Guardaparques y bomberos voluntarios realizan además guardias nocturnas y recorridas preventivas en las poblaciones de la Zona Norte y áreas aledañas.

Finalmente, desde la Administración de Parques Nacionales recordaron que no se están solicitando donaciones, ya que los equipos desplegados cuentan con los insumos necesarios para el desarrollo del operativo.