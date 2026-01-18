Aumentaron a 18 las muertes por los trágicos incendios forestales en Chile

El presidente de Chile , Gabriel Boric, confirmó este domingo por la tarde que ascendieron a 18 las víctimas de los incendios forestales en las regiones sureñas de Ñuble y el Biobío. Desde el sábado varios fuegos afectan, del país, con especial afectación en la comuna de Penco.

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, dijo el mandatario en un punto de prensa desde Concepción, capital del Biobío.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

“La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, agregó Boric, que declaró el Estado de Catástrofe en la zonas afectadas y anunció también el toque de queda en las tres comunas más afectadas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó Boric, como "conteo preliminar", aunque destacó que este número "se queda muy corto" y que "de seguro van a ser más de 1.000".

Además, indicó que en la región del Ñuble, “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas“.

Las fiscalías de ambas regiones ya están investigando el origen del siniestro, mientras que el presidente aseguró que "el Estado tiene todos sus recursos desplegados" para combatir al incendio, "para encontrar a sus responsables", para "ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando".

El último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región del Biobío, registran hasta 18.000 hectáreas calcinadas en la zona.

