El SMN lanzó alertas amarillas por tormentas en nueve provincias del centro y norte del país

Las alertas por tormentas del SMN se dan en el marco de una ola de calor extremo que afecta a gran parte del país y complica a la Patagonia con los incendios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarillas por tormentas fuertes en nueve provincias del centro y norte del país, en el marco de una ola de calor extremo que afecta a gran parte del país y complica a la Patagonia con los incendios.

Mientras la región central de Argentina sigue atravesando una marcada sequía, el oeste y el norte del país registran un patrón climático muy diferente. Provincias del NOA y Cuyo, como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, presentan alertas amarillas por tormentas de intensidad variable y carácter localizado, que aportan un alivio hídrico que contrasta con la escasez en la región pampeana.

El contraste deja en evidencia la desigual distribución de las precipitaciones: mientras algunas zonas reciben aportes significativos, otras acumulan semanas sin lluvias.

mapa_alertas (50) Alertas por tormentas Según los pronósticos de corto plazo, hacia el final de la semana podrían registrarse eventos aislados en La Pampa, que representarían una leve mejora local, aunque insuficiente para revertir el déficit hídrico acumulado. Para el inicio de la próxima semana, Córdoba, especialmente su sector centro-sur, podría experimentar lluvias moderadas que brindarían un alivio transitorio, pero sin recomponer plenamente la humedad del suelo.

En el resto del Litoral, la falta de lluvias se mantiene y se extiende a Uruguay, el sur de Brasil y gran parte de Paraguay, reforzando las condiciones secas sobre el centro del país.