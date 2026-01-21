El SMN emitió un alerta por tormentas para este jueves en Mendoza: en qué zona podría caer granizo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta en gran parte del territorio provincial para este jueves: los detalles.

Se anuncia una jornada inestable y con probabilidad de tormentas en casi todo el territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este jueves 22 de enero en casi todo el territorio de Mendoza. Además, el calor seguirá presente durante las próximas jornadas en la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en casi todo el Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco, además de San Rafael y General Alvear: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas”, indicaron.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas jueves El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para este jueves. Así estará el tiempo en Mendoza este jueves Viento: circulación leve de norte a sur desde las 8 hasta las 20 en toda la provincia.

circulación leve de norte a sur desde las 8 hasta las 20 en toda la provincia. Nubosidad: cielo despejado en la mañana. La convección comenzará temprano en la tarde, cerca de las 14, en el Oeste del Gran Mendoza; se extenderá luego hacia el Oeste del Valle de Uco y, posteriormente, hacia el Oeste de San Rafael. Durante la tarde, tormentas más desarrolladas podrían afectar Valle de Uco y Zona Sur, con probabilidad de granizo.

Alta Montaña: despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el jueves se presentará caluroso y con tormentas y precipitaciones aisladas, tanto en el llano como en cordillera. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 36ºC.