El SMN anticipa tormentas en el norte del país y vientos fuertes en la Patagonia

El SMN anticipa tormentas en el norte del país y el sudeste bonaerense, tiempo estable en el centro y fuertes vientos en la Patagonia.

El SMN anticipa tormentas en el norte del pais y tiempo estable con altas temperaturas en el área pampeana y cuyo para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este fin de semana un marcado contraste en la Argentina. Mientras el norte del país permanece bajo alerta por tormentas, buena parte de las provincias del centro atraviesan una secuencia de días estables, con altas temperaturas.

Según los datos del organismo rigen alertas amarillas en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Sudeste de la provincia de Buenos Aires. En estos sectores se esperan lluvias y tormentas al menos hasta el lunes, con eventos localmente fuertes, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alertas del país El pronóstico indica que, tras algunas mejoras temporarias, durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana continuarán desarrollándose tormentas aisladas pero de consideración en el extremo norte del país, especialmente entre sábado, domingo y lunes, jornadas que concentran el mayor riesgo meteorológico.

En contrapartida, la región central —que incluye la zona pampeana y Cuyo— tendrá condiciones de estabilidad atmosférica. Se prevén al menos siete días sin lluvias significativas, con cielo mayormente despejado, temperaturas elevadas y vientos del sector norte, un combo que agrava la falta de humedad en los suelos.