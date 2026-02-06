Manejaba con un bebé a upa, lo detuvieron en un control y agredió a los agentes de tránsito

Ocurrió en Ruta 56, los agentes detectaron a un conductor que llevaba un bebé a upa. Hubo agresiones y el hombre terminó detenido.

Un grave episodio de imprudencia vial se registró en una ruta que conduce a la Costa Atlántica, donde agentes de Tránsito advirtieron maniobras irregulares de una camioneta y, al interceptarla, descubrió que el conductor circulaba con un bebé sentado sobre sus piernas, al volante.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 56, a la altura de General Madariaga, durante un control realizado en el marco del Operativo Sol a Sol. Según informaron fuentes oficiales, el hombre se desplazaba en una camioneta Mercedes Benz, mientras su pareja viajaba como acompañante.

Conductor agredió a agentes Al ser obligado a detener la marcha y estacionar en la banquina, la situación se tornó violenta. Tanto el conductor como su esposa reaccionaron de manera agresiva contra los agentes de Seguridad Vial, golpeando el móvil oficial, acción que quedó registrada por las cámaras instaladas en los patrulleros.

El episodio escaló cuando el hombre volvió a subir al vehículo e intentó avanzar contra el móvil de Tránsito, obligando a los inspectores a refugiarse y solicitar asistencia policial de forma urgente.

Aprehendido por resistencia a la autoridad Minutos después, efectivos de la Policía bonaerense llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del conductor, quien quedó acusado de resistencia a la autoridad y a disposición de la Justicia. El menor fue puesto a resguardo y se realizaron las actuaciones correspondientes.