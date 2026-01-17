Casi mil conductores alcoholizados sancionados en las rutas del país durante la primera quincena de enero

Durante los primeros quince días de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) intensificó los controles en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, en el marco del operativo de verano. El resultado dejó cifras preocupantes: 966 conductores alcoholizados fueron sancionados por circular en las rutas nacionales en lo que va del año .

Entre el 1 y el 15 de enero se fiscalizaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos desplegados en 39 puntos estratégicos de alta circulación . En total, se labraron 5.085 actas de infracción por diversas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la principal causa.

Los operativos diarios, realizados en coordinación con provincias y municipios, también permitieron detectar otras conductas de riesgo. Se registraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no usar el cinturón de seguridad .

Además, se labraron 372 actas por patentes ausentes o tapadas intencionalmente , y 30 infracciones por el uso indebido de la banquina , una maniobra considerada de alto riesgo que compromete la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Desde la ANSV remarcaron que conducir es una responsabilidad individual indelegable y que el incumplimiento de las normas, como manejar alcoholizado o no utilizar los elementos de seguridad, no constituye una falta menor y será sancionado.

Controles al transporte de carga y pasajeros

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó fiscalizaciones específicas al transporte de carga y de pasajeros. Durante la misma quincena se controlaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 fueron camiones y 16.271 micros.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 unidades, entre ellas 87 camiones y 29 colectivos, por distintas irregularidades.