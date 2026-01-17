Casi mil conductores alcoholizados sancionados en las rutas del país durante la primera quincena de enero
La ANSV detectó 966 conductores alcoholizados en controles realizados en rutas nacionales durante 2026, con más de 231 mil vehículos fiscalizados en el país.
Durante los primeros quince días de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los controles en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, en el marco del operativo de verano. El resultado dejó cifras preocupantes: 966 conductores alcoholizados fueron sancionados por circular en las rutas nacionales en lo que va del año.
Entre el 1 y el 15 de enero se fiscalizaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos desplegados en 39 puntos estratégicos de alta circulación. En total, se labraron 5.085 actas de infracción por diversas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la principal causa.
Los registros más elevados de alcoholemia se detectaron en:
Más de 3 gramos por litro (superando el máximo medible) en General Güemes, Salta.
2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.
2,71 g/l sobre la Ruta Nacional 12, en Misiones.
2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú.
2,48 g/l en las rutas nacionales 117 y 14, en Corrientes.
Los operativos diarios, realizados en coordinación con provincias y municipios, también permitieron detectar otras conductas de riesgo. Se registraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no usar el cinturón de seguridad.
Además, se labraron 372 actas por patentes ausentes o tapadas intencionalmente, y 30 infracciones por el uso indebido de la banquina, una maniobra considerada de alto riesgo que compromete la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Desde la ANSV remarcaron que conducir es una responsabilidad individual indelegable y que el incumplimiento de las normas, como manejar alcoholizado o no utilizar los elementos de seguridad, no constituye una falta menor y será sancionado.
Controles al transporte de carga y pasajeros
En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó fiscalizaciones específicas al transporte de carga y de pasajeros. Durante la misma quincena se controlaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 fueron camiones y 16.271 micros.
Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 unidades, entre ellas 87 camiones y 29 colectivos, por distintas irregularidades.