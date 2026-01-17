Nuevo parte médico de Bastian Jerez: continúa estable y en coma farmacológico

Bastian sigue grave internado tras el choque en los médanos de Pinamar. Según informa un nuevo parte médico, se evalúa una reducción progresiva de sedación.

El Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti difundió este sábado un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastian Jerez, el niño de ocho años que permanece internado en grave estado luego del violento choque entre una UTV y una camioneta en la zona de médanos de Pinamar.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, el menor se encuentra clínicamente y hemodinámicamente estable, sin necesidad de drogas vasoactivas. No obstante, continúa bajo coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica.

Desde el centro de salud precisaron a la agencia Noticias Argentinas que la evolución es seguida de manera permanente y que, en función de la respuesta clínica, se evaluará iniciar de forma gradual y progresiva el descenso de los sedantes. “El paciente permanece estable y se aguarda su evolución para avanzar con los próximos pasos del tratamiento”, señalaron los profesionales.

El padre Bastian fue imputado En el informe médico difundido el viernes, se había indicado que Bastián fue sometido a una tercera intervención quirúrgica, que resultó exitosa, y que presentaba múltiples fracturas de cráneo producto del impacto.

En paralelo, la causa judicial avanza y la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, por lesiones culposas. De acuerdo a testimonios incorporados al expediente, el menor viajaba sentado sobre el regazo de su padre, sin las medidas de seguridad correspondientes, ya que en el vehículo iban cinco personas pese a contar con capacidad para cuatro.