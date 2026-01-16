Imputaron al papá de Bastian, el nene herido tras el choque en Pinamar

Este viernes, el menor de ocho años fue operado por cuarta vez. Continúa internado con pronóstico reservado.

El papá de Bastian Jerez, el menor de ocho años que resultó herido tras el choque de una Amarok contra un UTV en la zona de “La Frontera” en Pinamar, fue imputado por lesiones culposas.

Según informó Infobae, la Justicia alegó que el papá de Bastian fue el responsable de que el niño no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. A su vez, los conductores de la UTV y de la camioneta Amarok están acusados por el mismo delito.

El pequeño fue operado con éxito en Mar del Plata luego de la sorpresiva información dada a conocer en el primer parte del viernes de que Bastián tiene "múltiples fracturas de cráneo".

La operación consistió en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.

Además, explicaron que en la cirugía "se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen". Y agregaron: "Se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución".