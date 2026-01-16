Quiénes eran la mujer y el nene que encontraron muertos en un hotel de Recoleta

Gran conmoción causó este viernes la noticia del hallazgo en un hotel del barrio porteño de Recoleta de los cuerpos de una mujer y su hijo sin vida. Pero más aún, tras conocerse la identidad de ambos, ya que eran intensamente buscados desde el jueves 15.

Se trata de Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y de su hijo Gabriel Saru Ovejero, de apenas 7, ambos de nacionalidad argentina. Madre e hijo habían ingresado el jueves al Hotel Ker, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, con la intención de pasar una sola noche.

Sin embargo, este viernes por la mañana el encargado del establecimiento alertó a la Policía al notar que no bajaban a desayunar ni realizaban el check out.

Al no obtener respuesta tras golpear la puerta de la habitación 306, se dio aviso a las autoridades. Personal policial ingresó al cuarto y encontró los cuerpos en el interior del baño, lo que dio inicio a un amplio operativo y a las primeras pericias en el lugar.

Gisela Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en distintas instituciones educativas , entre ellas la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes junto a su hijo, a quien definía como “mi vida, mi todo”.

Según trascendió, familiares y allegados los buscaban desde el jueves, luego de perder contacto con ambos. Incluso, en redes sociales se habían difundido mensajes solicitando información sobre su paradero. Ambos se domiciliaban en el barrio Independencia de González Catán.

Durante la mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron los primeros peritajes en la habitación, mientras la Justicia avanzaba con las diligencias correspondientes. El gerente del hotel y personal de limpieza deberán declarar en el marco de la causa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, conducida por Laura Belloqui, que trabaja para determinar las causas de las muertes y reconstruir las últimas horas de la mujer y su hijo. El caso continúa en desarrollo.