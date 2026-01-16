Encontraron muertos a una mujer y su hijo de 7 años en el cuarto de un hotel en Recoleta

La de mujer de 41 años y su hijo de 7 se alojaron por una sola noche en un hotel de Recoleta. El personal alertó a la Policía cuando no bajaron a desayunar.

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados muertos en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, en un hecho que generó permanece bajo investigación judicial. El hallazgo se produjo luego de que el personal del establecimiento advirtiera que ninguno de los dos había bajado a desayunar ni realizado el check out previsto.

Según informaron fuentes policiales, ambos se alojaban en la habitación 306 del Hotel Ker, ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300, entre Uruguay y Talcahuano. Habían llegado el jueves con la intención de pasar una sola noche en el lugar.

El descubrimiento ocurrió este viernes después de las 10 de la mañana. Al no obtener respuesta tras golpear reiteradas veces la puerta, el encargado dio aviso a la Policía. Al ingresar a la habitación, los efectivos encontraron a la mujer sin vida en la bañera y al niño dentro del cuarto.

Quiénes eran las víctimas halladas en el hotel Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7.

La mujer se desempeñaba como preceptora y residía junto al niño en el barrio Independencia de González Catán, en el conurbano bonaerense.