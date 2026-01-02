Querían ir a un hotel alojamiento, no tenían cómo llegar y le robaron todo a un chofer de una app de viaje

Los efectivos policiales detuvieron a los delincuentes cuando salían del hotel alojamiento. Enfrentan cargos por robo agravado automotor y portación ilegal de arma de guerra.

Un insólito episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Lanús, donde una pareja que quería ir a un telo, le tendió una trampa al chofer de una app de viajes y le robó dinero en efectivo, su celular y su auto. Ambos fueron detenidos cuando salieron del hotel alojamiento.

Todo comenzó cuando una pareja solicitó un viaje para las calles Manuel Pedraza y Boquerón. Allí, les robaron todas las pertenencias al chofer y se fueron con su Renault Logan al Hotel Siroco.

La víctima siguió a los delincuentes hasta el telo y alertó al 911 sobre lo ocurrido. Personal del Comando de Patrullas capturó a los ladrones cuando salían del hotel alojamiento.

¿Qué le encontraron a la pareja que le robó al chofer de la app? Durante el procedimiento, los agentes incautaron las pertenencias robadas a la víctima y una pistola Browning calibre 9 milímetros, con ocho cartuchos intactos.