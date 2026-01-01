Año Nuevo: detectaron 96 casos positivos en más de 5.500 controles de alcoholemia

Se realizaron más de 5.500 controles de alcoholemia en todo el país.

Durante los operativos realizados en la madrugada de Año Nuevo, se fiscalizaron miles de vehículos en todo el país. Los controles formaron parte de un despliegue federal preventivo para reducir riesgos viales y garantizar una circulación segura en rutas y accesos urbanos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que durante los controles de Año Nuevo se fiscalizaron 5.557 vehículos en distintos puntos del país y se detectaron 96 casos de alcoholemia positiva. El operativo incluyó además la confección de 129 actas de infracción y la retención de 83 licencias de conducir, conforme a la normativa vigente.

El valor de alcoholemia más alto registrado fue de 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Según los datos oficiales, se trató de uno de los registros más elevados detectados durante el despliegue preventivo, que tuvo carácter federal y articulación con fuerzas provinciales y municipales.

Las fiscalizaciones se desarrollaron en un total de 39 puntos estratégicos del territorio nacional, especialmente en tramos con alto flujo vehicular por el inicio del período estival. Los controles se concentraron en rutas nacionales, accesos a centros turísticos y zonas urbanas con mayor circulación nocturna.

Test de alcoholemia más altos registrados en Año Nuevo De acuerdo con el informe oficial, los niveles más elevados detectados durante los controles fueron los siguientes: 2,23 g/l en Zárate (Buenos Aires); 1,67 g/l en Olivera (Buenos Aires); 1,61 g/l en Gualeguaychú (Entre Ríos); 1,52 g/l en Villa La Angostura (Neuquén); y 1,29 g/l en Las Grutas (Río Negro). Estos valores superan ampliamente los límites permitidos y representan un alto riesgo para la seguridad vial.