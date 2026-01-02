Más de 50 mendocinos dieron positivo de alcoholemia en los festejos de Año Nuevo

La Policía de Mendoza realizó 1.224 testeos entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, más del doble que en Navidad.

Durante los festejos por Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial con foco en la alcoholemia, que duplicó la cantidad de testeos realizados en comparación con Navidad. El operativo se llevó adelante en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia de toda la provincia, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios.

Casos positivos de alcoholemia en Mendoza Entre el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero, se realizaron 1.224 controles de alcoholemia. Como resultado, se registraron 54 casos de alcoholemia positiva: 31 conductores presentaron menos de un gramo de alcohol por litro de sangre, mientras que el resto superó ese nivel.

El despliegue vial incluyó además el control de 1.344 vehículos, entre autos y motos, y derivó en 515 actas viales en 48 horas. Del total de infracciones, 91 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre actas leves y graves. Asimismo, se dispuso la retención de 42 vehículos, 28 motocicletas y 31 licencias de conducir por distintas irregularidades.

image Finalmente, se destacó que los controles de alcoholemia aumentaron un 240% durante 2024 en comparación con el año anterior y que en 2025 continuaron en alza, con un incremento de 0,5 %.