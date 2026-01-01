El ranking menos deseado de Año Nuevo en Mendoza: choques, alcohol y quemados por pirotecnia

Mendoza tuvo un recibimiento de Año Nuevo muy movido en términos de atención sanitaria, a causa de excesos, accidentes y también una cuota importante de irresponsabilidad ciudadana. Según un informe realizado por el Ministerio de Salud , hubo una alta demanda en hospitales, centros de salud y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistieron a más de 2.000 mendocinos en esta fiesta de Año Nuevo , sin dudas uno de los momentos donde hay mayor exigencia del sistema sanitario local.

En total, se contabilizaron 1.987 atenciones en guardias y 97 intervenciones del SEC, con un predominio de eventos y situaciones asociadas a accidentes de tránsito, consumo en exceso de alcohol y sustancias, casos de violencia y agresiones, lesiones por el uso de pirotecnia (cuyo uso está prohibido en Mendoza).

Los accidentes de tránsito encabezaron el ranking de atenciones, con 61 casos que se dieron en toda la provincia. Afortunadamente no hubo que lamentar -al menos en lo que ha sido esta madrugada- víctimas fatales en Mendoza.

El informe también detalla también 23 intoxicaciones vinculadas al alcohol y a otras sustancias, que necesitaron de la asistencia médica de Mendoza.

Por otro lado, desde el Ministerio de Salud informaron sobre 20 casos de agresiones, tanto con armas blancas como también de fuego. Sobre este tema, sí hubo que lamentar una víctima fatal, con un hombre de 70 años que fue asesinado a puñaladas en el interior de una vivienda en Las Heras.

Mucha pirotecnia y lesiones pese a la prohibición

A pesar de la prohibición vigente en la provincia, la pirotecnia volvió a ser el centro de la escena a partir de la medianoche de hoy, y también con consecuencias por el mal uso de la misma.

Durante Año Nuevo se registraron 12 personas heridas, una cifra similar a la del año anterior (hubo 11 lesionados) y que confirma una tendencia en ascenso, ya que en 2023 hubo 4 heridos y en 2022 solo un herido, para la misma fecha, según datos oficiales.

Pirotecnia (1) La venta y el uso de pirotecnia está prohibido en Mendoza. Archivo

En lo que refiere a salud mental, el operativo también contabilizó 8 intentos de suicidios, un indicador que el Ministerio de Salud considera sensible y que requiere seguimiento específico en futuros reportes.

Si bien el número no mostró variaciones significativas respecto de otras fechas, su presencia refuerza la necesidad de sostener dispositivos de prevención y atención en salud mental, teniendo en cuenta, por ejemplo, el alto caso de suicidios, por ejemplo, de policías en Mendoza en todo este 2025 que pasó.

Año Nuevo duplicó la demanda de Salud respecto a Navidad

La comparación con Navidad 2025 muestra un salto contundente en la presión sobre el sistema sanitario. Mientras que en Nochebuena se habían registrado alrededor de 1.000 atenciones en guardias, Año Nuevo casi duplicó ese volumen, alcanzando las 1.987 consultas.

Los incrementos más marcados se dieron en:

Accidentes de tránsito : 43 casos en Navidad y 61 casos en Año Nuevo

: 43 casos en Navidad y 61 casos en Año Nuevo Intoxicaciones : 12 casos en Navidad y 23 casos en Año Nuevo

: 12 casos en Navidad y 23 casos en Año Nuevo Agresiones (armas blancas o de fuego) : 12 casos en Navidad y 20 casos en Año Nuevo

: 12 casos en Navidad y 20 casos en Año Nuevo Lesiones por pirotecnia : 11 casos en Navidad y 12 casos en Año Nuevo

: 11 casos en Navidad y 12 casos en Año Nuevo Intentos de suicidio: 7 casos en Navidad y 7 casos en Año Nuevo

El análisis del Ministerio de Salud concluyó que Año Nuevo "es el momento de mayor demanda asistencial del ciclo festivo", tanto por la cantidad total de pacientes como por la gravedad de los eventos atendidos.