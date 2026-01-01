Año Nuevo duplicó la demanda sanitaria en Mendoza: más de 2 mil personas atendidas

El Ministerio de Salud de Mendoza difundió este jueves el informe oficial sobre las atenciones sanitarias registradas durante las celebraciones de Año Nuevo 2025–2026 y su comparación con Navidad . Según los datos relevados, el sistema público asistió a alrededor de 2.100 personas en todo el territorio provincial, lo que confirma a Año Nuevo como el período de mayor demanda del ciclo festivo.

Del total de personas atendidas, 1.987 correspondieron a consultas en guardias hospitalarias, mientras que 97 intervenciones fueron realizadas por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las cifras reflejan una presión significativa sobre el sistema sanitario, especialmente durante la madrugada del 1 de enero.

El análisis de los diagnósticos más frecuentes muestra que los accidentes de tránsito encabezaron los motivos de consulta, seguidos por intoxicaciones vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias, agresiones con distintos tipos de armas y lesiones provocadas por pirotecnia, a pesar de que su uso está prohibido en la provincia.

Durante Año Nuevo se registraron 61 accidentes de tránsito , consolidando a los siniestros viales como una de las principales causas de atención médica en fechas festivas. A estos se sumaron 23 casos de intoxicaciones, tanto alcohólicas como por consumo de sustancias, y 20 episodios de violencia y agresiones, incluidos hechos con armas blancas y de fuego.

Las lesiones por pirotecnia alcanzaron 12 casos distribuidos en distintos efectores de salud. Si bien los valores se mantienen en niveles moderados, el informe remarca que estos episodios continúan ocurriendo pese a la prohibición vigente en Mendoza .

Otros indicadores sensibles

El reporte sanitario contabilizó además ocho intentos de suicidio durante el período analizado. Desde el Ministerio de Salud señalaron que se trata de un indicador sensible que requiere seguimiento constante y refuerzo de las estrategias de prevención y contención en fechas de alta carga emocional.

En términos generales, el volumen total de pacientes atendidos en guardias se aproximó a los 2.000 casos, lo que evidencia la elevada demanda asistencial generada por las celebraciones de fin de año.

Comparación con Navidad

Al comparar los datos con los registros de Navidad, el informe revela incrementos significativos en varios indicadores. Los accidentes de tránsito pasaron de 43 a 61 casos, mientras que las intoxicaciones prácticamente se duplicaron respecto de la festividad anterior. Las agresiones también crecieron, de 12 a 20 episodios.

Las lesiones por pirotecnia se mantuvieron estables, con un leve aumento frente a Navidad, mientras que los intentos de suicidio mostraron valores similares en ambas fechas. Un dato distintivo es que en Año Nuevo no se reportaron quemaduras no vinculadas a pirotecnia, a diferencia de Navidad, cuando se registraron 12 casos.

El Ministerio de Salud concluyó que Año Nuevo prácticamente duplicó la demanda asistencial observada durante Navidad, especialmente en las guardias hospitalarias. En tanto, las intervenciones del SEC se mantuvieron en niveles similares entre ambas celebraciones.

El balance final confirma que la combinación de mayor movilidad, festejos prolongados y consumo de alcohol convierte a Año Nuevo en la fecha de mayor impacto sobre el sistema sanitario mendocino, reforzando la necesidad de medidas preventivas y de concientización en futuras celebraciones.