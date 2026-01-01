Impactante choque en Las Heras: un motociclista terminó dentro de un automóvil estacionado

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intersección de las calles Armada Argentina y Godoy, Las Heras.

Un impactante accidente vial tuvo lugar durante la madrugada de este jueves 1 de enero en el departamento de Las Heras, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. El hecho se registró alrededor de las 0.47 en la intersección de las calles Armada Argentina y Godoy.

La víctima, de 18 años, circulaba a bordo de una motocicleta Rouser Bajaj 125 cc. y, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó impactando violentamente contra el parabrisas de un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

Tras el choque, el motociclista quedó dentro del habitáculo del vehículo mayor y permaneció inconsciente hasta la llegada de los servicios de emergencia. Vecinos de la zona dieron aviso al 911, lo que permitió una rápida intervención policial y sanitaria.

Cómo se encuentra el joven tras el accidente en Las Heras Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron al joven y le diagnosticaron “politraumatismos por accidente vial”. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado en estado estable.