Suicidios en Mendoza: en el 87% de los casos hay antecedentes de consumo

Son datos. Pero detrás de esos datos hay personas. Personas que están sufriendo. Tan solo en Navidad se registraron 15 intentos de suicidio en Mendoza , cuando el promedio diario en la provincia es de 2.2 intentos de suicidio por día.

Las fiestas movilizan, es cierto, pero no es el único factor detrás de la alarmante realidad expuesta. Manuel Vilapriño , director de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud y Deportes, detalló que el 87% de los suicidios en Mendoza están relacionados con antecedentes de consumo de sustancias . Consumo que aumenta durante las fiestas.

"Lo que pasó en Navidad es la foto, pero lo importante es la película. La problemática fue aumentando progresivamente. En 2017, la tasa de depresión estaba entre el 5% y 8% de la población, hoy está cerca del 20%", indicó Vilapriño en diálogo con MDZ Radio .

Los suicidios o intentos de suicidio son la punta del iceberg. En la base hay otro tipo de problemática, no solo desde el punto de vista biológico, sino también desde lo psicológico, social y mental. "Cuando ven a alguien que intentó autoeliminarse, está expresando con su conducta lo que siento emocionalmente", agregó.

El factor consumo de sustancias preocupa y mucho. En Mendoza, el 87% de los suicidios tienen historia de consumo, lo que no significa que en ese momento consumieron, sino que acarrean un proceso de consumo. Muchos de ellos no son internados o siquiera pasan por el sistema de salud.

"El aumento del consumo es notable. El mayor porcentaje de consultas en la guardia de los hospitales generales y de los hospitales monovalentes tienen que ver con el consumo, de una forma u otra, intoxicaciones agudas o cuadros más crónicos", dijo Vilapriño.

drogas1.jpg El 87% de los suicidios en Mendoza están relacionados con antecedentes de consumo de sustancias.

El director de Salud Mental y Consumos Problemáticos brindó otro dato preocupante: la edad de inicio de consumo ha disminuido en todo el país. A los 10 años inicia el consumo, y en ocasiones, empiezan aún antes.

El alcohol es la droga que más se consume, seguida por la marihuana. El crack y la cocaína también encabezan el podio de las drogas más consumidas en Argentina.

Suicidio en Mendoza

Hasta junio de 2025, se registraron 129 suicidios en la provincia. Por su parte, hasta el momento hubo 810 intentos de suicidio en el año. La edad promedio fue de 26 años y el 50% de los casos corresponde a personas de hasta 22 años.

El suicidio es la principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de 10 a 19 años en Argentina, superando a los tumores y los accidentes, asegura un informe del Observatorio de Desarrollo Humano y de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. En Mendoza, hay casos a partir del grupo etario de 5 a 9 años.

Día de Prevención del Suicidio, adolescente triste, riesgo suicida La OMS informó que el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Shutterstock

De hecho, María Laura Piovano, directora del Hospital Notti, confirmó un incremento en la demanda del área de Salud Mental en el centro pediátrico.

"Las consultas en salud mental se dan en edades muy tempranas del desarrollo. No necesariamente hay que tener cierta edad para encontrar algún trastorno relacionado a la salud mental. Hay mucho relacionado con todo lo que está sucediendo en las escuelas, con el bullying, el ciberacoso. Preocupa mucho los intentos de autolesiones y autoeliminación, en pediatría llama mucho la atención y es una bandera roja", explicó a MDZ la funcionaria.

Señales de alarma

El suicida avisa. Las señales están, solo que muchas veces no se identifica. Según una guía elaborada por la Asociación internación para la Prevención del Suicidio (IASP), estas son algunas posibles señales de alarma:

Comentarios relacionados con sentirse solo, sin esperanza, aislado, inútil o como una carga para los demás.

Hablar de suicidio o de querer morir, que a veces puede ser con tono de humor.

Despedirse o desprenderse de bienes personales.

Preguntar dónde o cómo conseguir medios potencialmente letales, como el acceso o armas o pastillas.

Muestras de irritabilidad y hostilidad fuera de lo común.

Muestras de comportamientos impulsivos.

Publicaciones sobre alteraciones en el sueño en la alimentación.

Abandono de las actividades cotidianas.

Siempre se debe tomar en serio a una persona que amenaza con su vida, escucharla sin hacer juicios, suposiciones, ni interrupciones. Es oportuno orientarla a realizar la consulta con el profesional adecuado, para que pueda recibir la atención y contención correspondiente.

Ante una situación de riesgo, la persona se puede comunicar al Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis al 0800 8000 135 o por llamadas por WhatsApp al (+549) 261 557 03 14. Por su parte, la provincia cuenta con la línea 148, opción 0, las 24 horas.