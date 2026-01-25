Detuvieron a un conductor alcoholizado que iba haciendo maniobras peligrosas

El sujeto de 20 años circulaba en una camioneta cuando fue advertido por vecinos, quienes llamaron al 911. Tenía más de 4 veces el límite permitido.

Un joven de 20 años fue detenido este domingo por la mañana en el departamento de Lavalle luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y realizando maniobras peligrosas a alta velocidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 en la intersección de Ruta 142 y calle Rodríguez. Un llamado al 911 alertó sobre una camioneta que circulaba de manera imprudente por la zona y, a partir de esa denuncia, efectivos policiales lograron interceptar el vehículo a los pocos metros.

Al identificar al conductor, personal policial constató signos evidentes de ebriedad, por lo que se dio intervención a efectivos de Policía Vial. El test de alcoholemia realizado arrojó un resultado positivo de 2,16 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido.