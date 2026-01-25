Detuvieron a un conductor alcoholizado que iba haciendo maniobras peligrosas
El sujeto de 20 años circulaba en una camioneta cuando fue advertido por vecinos, quienes llamaron al 911. Tenía más de 4 veces el límite permitido.
Un joven de 20 años fue detenido este domingo por la mañana en el departamento de Lavalle luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y realizando maniobras peligrosas a alta velocidad.
El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 en la intersección de Ruta 142 y calle Rodríguez. Un llamado al 911 alertó sobre una camioneta que circulaba de manera imprudente por la zona y, a partir de esa denuncia, efectivos policiales lograron interceptar el vehículo a los pocos metros.
Al identificar al conductor, personal policial constató signos evidentes de ebriedad, por lo que se dio intervención a efectivos de Policía Vial. El test de alcoholemia realizado arrojó un resultado positivo de 2,16 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido.
Se labraron las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 Bis de la Ley 9099, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, quedando el joven a disposición de la autoridad competente.