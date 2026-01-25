Habilitaron la ruta 7 en Uspallata luego del corte por la crecida de agua sobre la calzada

El corredor internacional a Chile sufrió una interrupción este domingo por la tarde, debido a que la ruta 7 fuese cortada por inundación . Esto, debido a que una defensa aluvional de la zona se rompió y la corriente de agua invadió la calzada, dejándola intransitable para los vehículos. Sin embargo, el tránsito ya fue restablecido luego del despeje.

Todo ocurrió alrededor de las 17 a la altura del kilómetro 1145, a metros de donde se encuentra la estación de servicio Red Acotur (ex EG3). Allí, una imagen muestra cómo el agua accedió a la ruta y la cubrió íntegramente.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras para controlar el tránsito, hasta que los equipos especializados logren asegurar el desvío del agua y despejar la calzada. También se desplazó personal de Vialidad que trabajó en el despeje de la ruta y Gendarmería Nacional.

Cerca de las 18.40, desde Gendarmería Nacional confirmaron que el corte ya había sido levantado en ambos sentidos, aunque solicitaron extremar las medidas de precaución. Así lograron descomprimir el tránsito de alta montaña, que producto a las dos horas de corte había generado acumulación de vehículos varados a ambos lados de la circulación.

Mientras tanto, el paso internacional permanece habilitado, a pesar de que se registran lluvias en la zona de Las Cuevas y de los pronósticos por más tormentas durante la noche.

El corte en la ruta 7 a la altura de Uspallata por la creciente de agua El corte en la ruta 7 a la altura de Uspallata por la creciente de agua

Corte en la ruta 149 este sábado

Una situación similar se vivió este sábado, cuando el cauce del rio Uspallata saturó la ruta 149 que conecta esa localidad con el suroeste de San Juan. El tramo tuvo que ser cortado por unas horas debido a que el caudal de agua superó la altura del puente.

En esa ocasión, se trató del tramo inicial de la ruta en su nacimiento, en la intersección con la ruta 52. Producto de la tormenta de la noche del viernes y madrugada del sábado se vio desbordada y obligó a realizar un operativo especial.

El agua rebalsó el puente de la ruta 149 El agua rebalsó el puente de la ruta 149

En el lugar trabajó la Dirección Nacional de Vialidad para despejar la ruta, afectada por el barro y los sedimentos de la corriente de agua. Además de brindar asistencia a las personas que quedaron varadas del otro lado del puente. Por la tarde, cerca de las 19, ya habían confirmado que se podía circular por el lugar con precaución.

Mientras tanto, durante el corte, las autoridades habilitaron un desvío por intermedio del viejo camino hacia Las Bóvedas de Uspallata que conecta con la ruta 149. En el operativo trabajó también la dirección de Tránsito de la Municipalidad de Las Heras.