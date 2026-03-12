A quemarropa: tu miedo a la soledad y la dictadura de las pantallas

Hace un tiempo que estoy solo. Todos estamos solos, pero nadie anda solo. El mérito de la soledad es la última utopía y la compañía se disfraza de castigo.

Hace un tiempo que estoy en soledad, nada del otro mundo. Se debe a situaciones que no vienen al caso y que no escapan a las peripecias existenciales que todos atravesamos en algún momento: se te muere gente amada, te separás de tu pareja, trabajás aislado, te vas a vivir a otro sitio, desconocés a tu familia, te traicionan o traicionás a tus amigos, te ahoga la estúpida rutina de los días, te hartás de la hipocresía social o todo eso junto y de un saque.

Estar solo en la época de la hiperconexión equivale no tener deudas con nadie, pero también no tener socios con quienes desperdiciar este tiempo prestado, porque todos los idiotas, todos, están mirando sus pantallas y más que vivir aventuras, ahora prefieren ver farsas de aventuras digitalizadas. En estos días, la superficie de Marte está siendo más acariciada que la piel de millones personas que se perfuman a diario para nadie, cual Penélope, la de Itaca y la de Serrat, que son la misma fulana, por cierto.

Ahora, la soledad es un bien de cambio virtual, un tema de conversación en chats, un aburrido lugar común de los estribillos de las canciones y también una dictamen que padecen los escasos espíritus angélicos. La soledad se padece, pero no se vive. Nunca se habló tanto de la soledad y nunca hemos estado tan cerca uno de los otros, hacinados hasta lo obsceno, pero recluidos y atormentados. Dado que han dejado de tener sentido cuestiones como los procesos, la valentía y la nobleza y de que somos demasiados, desde los últimos siglos, la soledad se debe ejercer junto otros seres, tanto o más estúpidos que nosotros: irremediables familiares, insanos compañeros de trabajo, amigos pasmados que ya nada tienen que ver con nosotros, hijos a quienes francamente no les interesamos porque somos reales y vecinos exitosamente escolarizados en la vanidad, la acumulación, los sistemas de seguridad y las frustraciones diversas.

Imperio Romano Ovidio navegación mar ostracismo Ovidio supo aquello que es vivir en soledad. Imagen IA Midjourney La soledad, siglos atrás, vivía sola: era un fantasma sin velo, un plato vacío, un barco abandonado en la tiniebla, la ausencia total de esperanza y, sobre todo, la experiencia personal de la carencia de un grupo social de contención, porque antes el sentido de lo comunitario era un bien preciado. En Grecia, la sentencia de ostracismo (ese viaje en soledad hacia la soledad) era una medida dura, pero cautelar, una herramienta estatal para librarse de un posible peligro: el marginado debía irse de la ciudad unos años, ejercer el destierro sin perder derecho alguno, unas vacaciones forzadas para que la ciudad descansara del revoltoso: un encierro a cielo abierto, lejano, desconocido. Ya en Roma, antecedente de las cárceles modernas, el ostracismo tuvo el carácter pena privativa, de castigo: el marginado debía sufrir, perder derechos y, en algunos casos, como el del poeta Ovidio, no regresar jamás. El tipo fue castigado por escribir un estupendo poema, Arte de amar, que molestó al emperador Augusto. Por ello, Ovidio fue castigado con el ejercicio de la soledad en un distante lugar, oscuro y frío, junto al mar Negro, donde murió.

Antes, la cancelación cancelaba la vida en comunidad; ahora, en el mundo de la virtualidad, hasta puede incluso representar aire puro y fresco, dependiendo del imbécil que te cancele. Ser condenado a la soledad tal vez sea lo mejor que pueda pasarte, pero nadie quiere aceptar ese castigo, porque se corre el riesgo de encontrarse con uno mismo y no tener nada para decirse. “No descubras, que puede no haber nada. Y nada no se vuelve a cubrir”, dice al respecto un luminoso aforismo de Antonio Porchia.