Este sábado habrá un corte total en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Este sábado, de 6 a 15, se interrumpirá el tránsito en ambas autopistas por el montaje de un pórtico clave para el sistema de peaje sin barreras Free Flow.

Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) permanecerán cerradas en ambos sentidos este sábado 7 de febrero, entre las 6 y las 15 horas, debido a obras vinculadas a la implementación del nuevo sistema de peaje Free Flow.

Así lo informó el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad, a través de Autopistas Urbanas (AUSA). El operativo contempla el montaje de un pórtico sobre la traza, a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores. Allí se instalará la tecnología necesaria para avanzar con el esquema de peaje sin barreras, que permitirá pagar de forma automática, sin detener la marcha ni utilizar efectivo.

Los trabajos también impactarán sobre el Paseo del Bajo, ya que estará cerrado el sentido al Sur a la altura de Retiro. En ese tramo, los vehículos deberán descender y continuar por avenida Antártida Argentina, para luego retomar por Avenida Madero y Huergo.

Desde el Gobierno porteño explicaron que esta etapa forma parte del proceso final para eliminar la última estación de peaje tradicional que queda en la Ciudad. El sistema Free Flow comenzará a funcionar en la autopista Dellepiane a partir de abril, replicando el modelo ya vigente en las autopistas Illia y Perito Moreno.

Durante el horario del corte, quienes circulen desde la autopista Buenos Aires–La Plata deberán descender en Avenida Huergo y continuar por arterias como Juan de Garay, Asamblea, Eva Perón, Boedo, Sáenz o General Paz, según destino. En sentido contrario, el tránsito que se dirija desde el Oeste hacia el Centro será desviado por General Paz, con alternativas como Avenida Rivadavia o corredores internos del sur porteño.