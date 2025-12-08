Reabrió la autopista Dellepiane 24 horas antes y el tránsito ya circula con normalidad

La Autopista Dellepiane fue habilitada antes del plazo previsto tras la demolición de dos puentes, permitiendo un regreso fluido tras el fin de semana largo.

Luego de las obras el fin de semana, este lunes se habilitó la circulación en la Autopista Dellepiane.

La Autopista Dellepiane volvió a abrir este lunes por la mañana, un día antes de lo anunciado, tras los trabajos de demolición de dos puentes. La reapertura anticipada alivió el retorno del fin de semana largo y normalizó la circulación en el corredor Riccheri-Dellepiane-25 de Mayo.

El cierre total estaba previsto desde el viernes a las 22 hasta el martes a las 5, pero la habilitación se adelantó luego de que culminaran las tareas principales de obra. La interrupción se había sentido especialmente el sábado y el domingo entre quienes se dirigían al Aeropuerto Internacional de Ezeiza o a los barrios de la zona de Canning, además de las miles de personas usuarias habituales de esta autopista estratégica.

Con el tránsito ya normalizado, la circulación se estabilizó en todo el eje oeste-sur de la Ciudad. Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño señalaron que los trabajos eran indispensables para avanzar con la renovación integral de Dellepiane, una intervención que incluye la actualización de estructuras, colectoras, accesos y altura libre de paso.

Dos puentes demolidos en la etapa actual Las obras de este fin de semana contemplaron la demolición del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Piedra Buena y del puente vehicular situado sobre la traza a la altura de Río Negro. Según explicaron fuentes oficiales, el puente peatonal ya contaba con un reemplazo instalado la semana pasada, con un diseño más largo para adaptarse a la futura colectora.

En el caso del puente vehicular de Río Negro, la conexión permanecerá cerrada hasta abril debido al avance de la obra. Como ruta alternativa, continuará habilitado el cruce por la calle Murguiondo, una variante utilizada durante el operativo de desvíos que también involucró a General Paz, AU Perito Moreno y la AU 25 de Mayo.