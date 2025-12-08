Reabrió la autopista Dellepiane 24 horas antes y el tránsito ya circula con normalidad
La Autopista Dellepiane fue habilitada antes del plazo previsto tras la demolición de dos puentes, permitiendo un regreso fluido tras el fin de semana largo.
La Autopista Dellepiane volvió a abrir este lunes por la mañana, un día antes de lo anunciado, tras los trabajos de demolición de dos puentes. La reapertura anticipada alivió el retorno del fin de semana largo y normalizó la circulación en el corredor Riccheri-Dellepiane-25 de Mayo.
El cierre total estaba previsto desde el viernes a las 22 hasta el martes a las 5, pero la habilitación se adelantó luego de que culminaran las tareas principales de obra. La interrupción se había sentido especialmente el sábado y el domingo entre quienes se dirigían al Aeropuerto Internacional de Ezeiza o a los barrios de la zona de Canning, además de las miles de personas usuarias habituales de esta autopista estratégica.
Te Podría Interesar
Con el tránsito ya normalizado, la circulación se estabilizó en todo el eje oeste-sur de la Ciudad. Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño señalaron que los trabajos eran indispensables para avanzar con la renovación integral de Dellepiane, una intervención que incluye la actualización de estructuras, colectoras, accesos y altura libre de paso.
Dos puentes demolidos en la etapa actual
Las obras de este fin de semana contemplaron la demolición del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Piedra Buena y del puente vehicular situado sobre la traza a la altura de Río Negro. Según explicaron fuentes oficiales, el puente peatonal ya contaba con un reemplazo instalado la semana pasada, con un diseño más largo para adaptarse a la futura colectora.
En el caso del puente vehicular de Río Negro, la conexión permanecerá cerrada hasta abril debido al avance de la obra. Como ruta alternativa, continuará habilitado el cruce por la calle Murguiondo, una variante utilizada durante el operativo de desvíos que también involucró a General Paz, AU Perito Moreno y la AU 25 de Mayo.
Desvíos y operación durante el cierre
Durante el corte total, el tránsito hacia el centro fue derivado hacia General Paz para luego empalmar con Perito Moreno y la 25 de Mayo. En sentido a provincia, los vehículos provenientes de la 25 de Mayo con destino a Ezeiza o Cañuelas fueron guiados por Perito Moreno, General Paz y Riccheri. Estas maniobras buscaban evitar el colapso en uno de los corredores con mayor volumen vehicular del AMBA, donde circulan diariamente unos 200 mil autos y unas 15 mil personas utilizan transporte público.
La reapertura anticipada redujo rápidamente la congestión que se había acumulado durante el sábado y el domingo, en plena movilidad por el fin de semana largo de la Inmaculada Concepción.