Una estación del subte Línea D que vuelve a abrir tras tres meses de obras

Tras una renovación integral, este lunes reabre la estación Agüero del subte Línea D. Hubo mejoras estructurales y nueva iluminación LED.

Con la reapertura de la estación Agüero, ya son quince las estaciones de Subte porteño renovadas dentro del plan general.

La estación Agüero, correspondiente a la Línea D del subte porteño, retomará la atención al público este lunes luego de permanecer cerrada cerca de tres meses por trabajos de modernización y puesta en valor. La reapertura se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires( SBASE) en distintos puntos de la red.

Según se informó oficialmente, las tareas incluyeron obras de impermeabilización, sellado de juntas y la aplicación de materiales de última generación para evitar filtraciones. Además, se avanzó en sectores sensibles con revestimientos metálicos y soluciones técnicas orientadas a prolongar la vida útil de la infraestructura.

Obras en la estación de Subte La intervención también alcanzó al recambio completo de pisos, la instalación de iluminación LED y la actualización de la señalética, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad y ofrecer un entorno más claro y ordenado para los pasajeros.

Otro de los ejes del proyecto fue la renovación de accesos, galerías de escaleras, tanto fijas como mecánicas, y andenes. En esos espacios se sumaron nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, como parte del mobiliario urbano incorporado en la estación.

En paralelo, especialistas en conservación patrimonial llevaron adelante la restauración de dos murales históricos ubicados en el andén, un trabajo realizado por profesionales para preservar piezas emblemáticas del patrimonio cultural del subte.