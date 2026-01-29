Murió Roberto Pianelli, histórico líder del gremio del subte porteño

El gremialista Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), falleció este mediodía.

Roberto “Beto” Pianelli, histórico referente de los trabajadores del subte porteño y secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), falleció este mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por fuentes sindicales y generó un fuerte impacto en el ámbito gremial y político.

Pianelli se encontraba enfermo y había sido hospitalizado en los últimos días. Tras conocerse su fallecimiento, el gremio que conducía desde 2011 expresó su pesar a través de las redes sociales. “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”, publicó la AGTSyP en un mensaje de despedida.

Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresamos sus condolencias: "A la familia, amigos y colegas de Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, y los acompañamos en este triste momento. El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario.".

Quién era Roberto Pianelli Desde hace más de una década, Pianelli lideraba el sindicato de los trabajadores del subterráneo porteño y fue una de las figuras centrales en los reclamos laborales del sector. A lo largo de los años, encabezó numerosas protestas, paros y medidas de fuerza que lo posicionaron en el centro de la escena pública, junto a otros referentes gremiales como Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara.

Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte defensa de los derechos laborales, mejoras salariales y condiciones de trabajo para los empleados del subte y el premetro, convirtiéndose en una voz influyente dentro del sindicalismo porteño.