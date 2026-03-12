Fin de una era en Suteba: Roberto Baradel no buscará la reelección y hay expectativa por su reemplazo

Después de casi dos décadas al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel no se presentará a elecciones.

Es el fin de un ciclo para la educación bonaerense. Roberto Baradel, el rostro más visible (y muchas veces más polémico) del gremio docente, confirmó que no buscará la reelección. Después de casi dos décadas al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), no se presentará a elecciones y una candidata resuena como su reemplazo.

Esta decisión no es solo un cambio de nombres; es un movimiento sísmico en el tablero político de la provincia. Baradel ha sido un actor central en todas las paritarias desde 2004, sobreviviendo a gestiones de todos los colores políticos (desde Felipe Solá hasta Axel Kicillof, pasando por Scioli y Vidal).

¿Quién podría suceder a Roberto Baradel? La elegida para encabezar la lista oficialista no es una recién llegada. María Laura Torre es la actual secretaria adjunta y ha sido la mano derecha de Baradel en las negociaciones más duras de los últimos años.