Se descompuso una persona en la línea E de subte, evacuaron a los pasajeros y hubo tensión
Una falla en una formación de la Línea E del subte derivó en una evacuación por los túneles alrededor de las 17:30 del martes.
En medio de las altas temperaturas, una formación del subte que pertenecía a la línea E tuvo una falla técnica que provocó la evacuación de todos los pasajeros. La formación quedó detenida durante casi una hora entre las estaciones Correo Central y Bolívar, lo que obligó a los pasajeros a descender de los vagones y desplazarse a pie por los túneles.
Desde la empresa encargada del funcionamiento de los subtes, Emova, afirmaron que el inconveniente se debió a que un pasajero sufrió una descomposición y necesitó asistencia. No obstante, pudo recuperarse de forma rápida y media hora después se anunció la normalización del servicio.