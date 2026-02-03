Se descompuso una persona en la línea E de subte, evacuaron a los pasajeros y hubo tensión

En medio de las altas temperaturas, una formación del subte que pertenecía a la línea E tuvo una falla técnica que provocó la evacuación de todos los pasajeros. La formación quedó detenida durante casi una hora entre las estaciones Correo Central y Bolívar, lo que obligó a los pasajeros a descender de los vagones y desplazarse a pie por los túneles.