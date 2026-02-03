¿Por qué cerró la estación de servicio YPF de Uspallata en la Ruta 7?

La clausura de la estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1152 en Uspallata , generó revuelo este martes por la mañana. La preocupación se multiplicó cuando comenzó a circular un comunicado atribuido a fuerzas nacionales que hablaba de filtraciones de combustible y fallas en la seguridad del predio.

El mensaje, difundido cerca de las 10:10, señalaba que la estación había sido clausurada por personal municipal tras detectar filtraciones en uno de los compartimientos de reserva de combustible. Esa versión encendió las alarmas, especialmente por tratarse de un punto estratégico en la alta montaña mendocina.

Sin embargo, poco más de una hora después, esa información fue corregida. Un nuevo comunicado oficial dejó sin efecto el anterior y aclaró que la inhabilitación respondía a cuestiones administrativas vinculadas a la red contra incendios, sin hacer referencia a derrames ni riesgos ambientales.

Ante la confusión, MDZ dialogó con Mauro Homan, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Las Heras, quien fue contundente: la primera comunicación fue un error ajeno al Municipio. Según explicó, el operativo no tuvo participación del Escuadrón 27 de Gendarmería y se realizó exclusivamente con la Guardia Urbana municipal.

Desde la Municipalidad detallaron que se trató de un control comercial habitual en Uspallata y alta montaña. En ese marco, se detectaron faltantes de documentación y medidas de seguridad en la estación y en otros comercios del predio, algunos de los cuales ya habían sido intimados meses atrás.

Homan remarcó además que el Municipio no tiene potestad para clausurar por una pérdida de combustible, ya que ese tipo de situaciones corresponde al área de Ambiente. En este caso, insistió, no se constató ningún derrame ni riesgo ambiental. Además desde el area de Energía y Ambiente de la provincia comunicaron, también, que se trata de una clausura comercial por parte del municipio.

Faltantes, plazos vencidos y clausura

estacion ypf nueva uspallata vila (one).JPG Según confirmó la Municipalidad de Las Heras, la estación de servicio de Uspallata fue clausurada tras no regularizar documentación exigida desde 2025. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según la información oficial, dentro de la estación funcionan varios comercios que no contaban con la habilitación correspondiente. También se detectó la falta de anexos de rubros, certificados vencidos y documentación de seguridad sin actualizar, situaciones que suelen darse cuando se inicia la actividad antes de completar los trámites.

Desde la Dirección de Comercio e Industria explicaron que estos incumplimientos no eran nuevos. El 2 de octubre de 2025, los responsables del establecimiento fueron intimados a regularizar la situación y se les aplicó una multa de 200.000 Unidades Tributarias.

Vencidos los plazos y sin que se hayan cumplido los requerimientos, el Municipio avanzó con la clausura del expendio de combustible, tal como lo establece la normativa local. En el mismo operativo, se clausuraron otros tres inmuebles y se intimó a seis más en la zona de alta montaña.

La versión de la estación y qué pasará ahora

comunicado ypf

Por su parte, la administración de la estación difundió un comunicado oficial en el que confirmó el cierre temporal por cuestiones administrativas. Además, desmintió versiones sobre supuestos problemas estructurales o de seguridad, y aseguró que las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones.

Desde la YPF del km 1152 también recordaron que la estación ubicada en la intersección de Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 52 continúa operativa, para no afectar a quienes transitan por la montaña. Mientras tanto, indicaron que ya trabajan para normalizar la situación y reabrir el predio clausurado.