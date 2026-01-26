Leonel Ezequiel Martínez fue asesinado a tiros por el novio de su expareja en una estación de servicio.

El sospechoso fue imputado por el delito de homicidio.

El crimen de Leonel Ezequiel Martínez mantiene en vilo al partido bonaerense de Zárate. El hombre de 33 años fue asesinado a tiros por el novio de su expareja en una estación de servicio. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, pero en las últimas horas fue detenido.

Quién es el presunto asesino El principal apuntado por el crimen es Alexis Damián Lumbrera (24), quien fue capturado durante un operativo llevado a cabo por la DDI Zárate-Campana. Según trascendió, tendría antecedentes por violencia de género.

Video: así trasladaban al principal sospechoso por el crimen de Martínez Quién es el hombre que fue detenido por asesinar a tiros al ex de su novia en una estación de servicio En estos momentos, se encuentra a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari, y fue imputado por el delito de homicidio.

El fuerte descargo de la mamá de la víctima “Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros, y lo logró”, relató Marisa. En diálogo con TN, la mamá de la víctima apuntó contra su exnuera. “Ella le tendió una trampa, lo llevó al tipo armado”, indicó.

Según detalló Marisa, Martínez fue hasta la estación de servicio porque su hija lo llamó diciendo que la vaya a buscar. Allí, el hombre de 33 años que se encontraba junto a su hijo, discutió con el novio de su ex y fue asesinado a tiros.