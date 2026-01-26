"Ella le tendió una trampa": el fuerte descargo de la mamá del hombre que fue asesinado por el novio de su ex

Un nuevo crimen mantiene en vilo al partido bonaerense de Zárate . Leonel Ezequiel Martínez (33) fue asesinado a tiros por el novio de su expareja en una estación de servicio . En las últimas horas, la mamá de la víctima rompió el silencio y pidió justicia por su hijo.

“Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros, y lo logró”, relató Marisa. En diálogo con TN, la mamá de la víctima apuntó contra su exnuera. “Ella le tendió una trampa, lo llevó al tipo armado”, indicó.

Un hombre mató a la expareja de su novia en Zárate

Según detalló Marisa, Martínez fue hasta la estación de servicio porque su hija lo llamó diciendo que la vaya a buscar. Allí, el hombre de 33 años que se encontraba junto a su hijo, discutió con el novio de su ex y fue asesinado a tiros .

“Es una maldita. Siempre le hizo maldad”, sentenció sobre su exnuera. “Es tan culpable como el otro tipo”, señaló. Además, Marisa reveló que cuando su hijo terminó la relación con su pareja, estuvo depresivo y hasta pensó en suicidarse.

Por último, pidió justicia por su hijo y exigió: “Encierren a los dos. No voy a parar hasta verlos a los dos presos”.

El crimen de Martínez

El hecho ocurrió el domingo por la noche, minutos antes de las 21 horas, en una estación de servicio ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate, cuando un sujeto sacó un arma y apuntó contra la expareja de su novia actual.

Horror en Zárate, mató a la expareja de su novia

Testigos presenciales, que se encontraban en la estación de servicio, intentaron socorrer a la víctima realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 20 minutos. Luego, una ambulancia privada llegó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. Sin embargo, el hombre falleció durante el traslado debido a la gravedad de la herida recibida.

Pese a que el sospechoso del asesinato se dio a la fuga tras el ataque, recientemente fue detenido. De acuerdo con la información policial, se trataría de Alexis Lumbrera, el presunto homicida, quien fue detenido en una vivienda del barrio de Saavedra, muy cerca del lugar del hecho.