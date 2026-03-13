Se conoció otro violento episodio del actor de Disney que grabaron a los tiros en la Villa 31

Esta semana, el reconocido streamer y actor de Disney Santiago Motolo fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31 . En las últimas horas, se conoció un nuevo video que lo volvió a dejar en el centro de la polémica.

El violento episodio ocurrió el pasado 8 de enero en Mar del Plata y quedó registrado durante una transmisión en vivo que el propio Motolo realizaba para la plataforma Kick. Según se observa en las imágenes, el joven caminaba por la vía pública mientras interactuaba con sus seguidores cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes.

Se conoció otro violento episodio del actor de Disney que lo grabaron a los tiros en la Villa 31

"¿Qué te hacés el vivo con la cámara? Cortá eso", se escucha gritar a uno de los agresores mientras rodeaban al influencer, quien intentaba mantener la calma. "Tranquilos, estoy laburando, no busco bardo", llegó a decir Motolo antes de que comenzaran los empujones.

Lo que comenzó como un hostigamiento verbal escaló a una agresión física directa. El streamer fue acorralado y, mientras la cámara se sacudía violentamente, se oían los insultos de la patota. "¡Bajá el celular o te lo rompo todo!", amenazó otro de los atacantes. "Pará, pará, ¡están locos ustedes!", exclamó antes de que la transmisión se cortara por el forcejeo.

El descontrol en la calle obligó a la intervención inmediata de efectivos policiales que patrullaban la zona costera. Los agentes lograron dispersar a los agresores. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. Tras el incidente, Motolo hizo un breve descargo ante su audiencia: "No se puede ni caminar tranquilo, saltaron de la nada a buscar roña", sentenció.

El escandaloso episodio en la Villa 31

El hecho ocurrió semanas atrás, pero en las últimas horas se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.

Video: un actor de Disney fue grabado disparando al aire en la Villa 31

Un actor de Disney fue grabando disparando al aire en la Villa 31

El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica grabando material para sus plataformas. Sin embargo, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar.

Quién es Santiago Motolo

Se trata de un reconocido streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

Santiago Motolo actor Disney Villa 31 Por el momento, el implicado no se pronunció al respecto. Instagram - @santimotolo

En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores. Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.