El SMN mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en el NOA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes que abarca el norte argentino, y anticipa por otro lado, que este sábado y domingo, el panorama meteorológico comenzará a mostrar condiciones más estables en gran parte del país.

Según el organismo, la alerta amarilla alcanza amplias zonas de Jujuy, sectores de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y el norte de Tucumán. En estas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que pueden oscilar entre los 70 y 80 km/h.

En el caso puntual de Jujuy, el SMN precisó que las tormentas podrían dejar precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera localizada, además de ráfagas intensas y eventos de granizo.

En tanto, la alerta naranja se concentra principalmente en áreas del noroeste de Salta y zonas puntuales del extremo norte del país. Allí se prevén tormentas fuertes a severas, con lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de variado tamaño, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y valores acumulados de precipitación que oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con riesgo de superaciones locales.

Tormentas que darán paso a un frente frío Tras un descenso térmico inicial por el avance de un frente frío, se prevé una recuperación gradual de las temperaturas, impulsada por la rotación del viento al sector norte hacia el domingo.