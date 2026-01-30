Ola de calor récord y alertas por tormentas intensas en gran parte del país

El SMN mantiene alertas por tormentas mientras persiste el calor extremo. Hubo récords históricos en la Patagonia y el fin de semana será sofocante.

Argentina atraviesa uno de los episodios meteorológicos más intensos del verano, con una ola de calor persistente que dejó registros históricos en la Patagonia y, al mismo tiempo, la emisión de alertas por tormentas fuertes en amplias regiones del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas se mantienen muy por encima de los valores normales para esta época, impulsadas por el ingreso sostenido de aire cálido desde el norte. Esta situación no solo se destaca por los picos térmicos alcanzados, sino también por su continuidad, un factor que agrava el impacto sobre la salud y la producción agropecuaria.

Récords inéditos en la Patagonia Uno de los datos más llamativos del fenómeno se registró en el sur argentino. En El Calafate, la temperatura llegó a 30,4 °C, la más alta desde que existen mediciones, mientras que Río Gallegos alcanzó los 36,4 °C, estableciendo un nuevo récord absoluto para la capital de Santa Cruz.

mapa_alertas (2) También se observaron valores excepcionales en otras localidades patagónicas, como Puerto Deseado, con 35,4 °C, y Comodoro Rivadavia, donde los termómetros marcaron 35,3 °C. Si bien no todos fueron récords históricos, reflejan la magnitud del evento térmico que afecta a una región habituada a veranos más moderados.

Alertas por tormentas: qué zonas están afectadas En paralelo al calor extremo, el SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para distintas provincias. En el sur del país, rige alerta amarilla, con pronóstico de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Los acumulados previstos oscilan entre 10 y 20 milímetros, con chances de superar esos valores de manera puntual.